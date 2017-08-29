В РК открыт банк низкообогащенного урана МАГАТЭ

Здание банка низкообогащенного урана МАГАТЭ открыто в Казахстане на базе Ульбинского металлургического завода, передает Интерфакс-Казахстан. Официальная церемония открытия банка состоялась в режиме телемоста Астана — Усть-Каменогорск (Ульбинский металлургический завод).



На открытие банка низкообогащенного урана МАГАТЭ приехал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. Во время встречи с ним президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что открытие банка является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана.



«Для Казахстана это очень важное событие», — цитирует президента пресс-служба Акорды.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.



«Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии», — сказал глава государства.



Также президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.



В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ поблагодарил Нурсултана Назарбаева за прием, оказанный делегации.



«Данное мероприятие стало возможным в первую очередь благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству», — сказал Ю. Амано.



Кроме того, генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.



Ранее сообщалось, что подписание соглашения о создании международного банка низкообогащенного урана (Low Enriched Uranium, LEU) между Казахстаном и МАГАТЭ состоялось в Казахстане 27 августа 2015 года.



Резерв урана в банке является неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке, пояснял ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.



Физический запас банка составит до 90 тонн LEU — достаточный, чтобы управлять легководным реактором мощностью 1000 МВт.



Банк полностью финансируется добровольными взносами и не оказывает влияния на бюджет МАГАТЭ. Сумма донорских взносов составляет порядка 150 млн долларов, чтобы эксплуатировать банк по крайней мере 10 лет. Донорами являются фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (50 млн долларов), США (49,54 млн долларов), ОАЭ (10 млн долларов), Кувейт (10 млн долларов), Норвегия (5 млн долларов) и ЕС (до 25 млн евро).



В 2009 году Казахстан выступил с инициативой разместить на своей территории под эгидой МАГАТЭ международный банк ядерного топлива.