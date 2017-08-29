Суханбердиева сделала официальное заявление о стипендии "Болашак"

Экс-вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева выступила с заявлением и прокомментировала присуждение ей стипендии "Болашак", передает Tengrinews.kz.



"Будучи вице-министром образования и науки, и я, и в целом наше министерство всегда открыты для СМИ. Наверное, более всех других ведомств мы даем комментарии, самые свежие объективные материалы по всем направлениям своей деятельности, и никогда со стороны СМИ не было претензий к нам по поводу закрытости, отказа в предоставлении той или иной информации. Да, я недавно стала стипендиатом программы "Болашак", являющейся детищем нашего Президента. Глава государства, инициировав и реализовав ее, открыл широкие возможности получения, продолжения образования перед всеми казахстанцами. Программа нацелена на то, чтобы желающие учиться за рубежом могли реализовать свой потенциал и, вернувшись на родину, служить на ее благо и процветание. Этой возможностью решила воспользоваться и я, ведь все мы понимаем - знания бесконечны, а постоянное стремление к ним только приветствуется!



Каково же было мое удивление, когда некоторые СМИ выдали в свет информацию о том, что Суханбердиева получила стипендию "Болашак", не пройдя положенные этапы тестирования. Это неправда и клевета! На мой взгляд, да и не только мой, а того требует этика СМИ и в целом это было бы справедливо, прежде чем выливать на человека "ушат грязи", стоит обратиться к нему за комментарием по интересующему вопросу, получить его точку зрения. И отразить позицию второй стороны в этой же выдаваемой на суд общественности публикации. Другое дело - если человек избегает общения с журналистами, прячется от СМИ. Но в данной ситуации ничего этого не было, никто из СМИ ко мне не обращался. И сейчас я вынуждена оправдываться за то, чего на самом деле нет", - заявила экс-вице-министр.



Суханбердиева официально заявила о том, что все тестирования, включая собеседование, были ею пройдены.



"Если кто-то не верит, может проверить - весь процесс записывается на видеокамеру. На тестирование все претенденты проходят в группе, с другими участниками. Как раз, когда проходила тестирование я, со мной рядом сидели примерно 15 человек. Процедура длится не один час, а примерно около трех часов. Все необходимые сертификаты представлены, документы сданы", - отметила она.



Она заверила, что министерство ведет большую работу во исполнение поручений Главы государства, реализации программы обновления содержания образования, и чтобы все поставленные задачи по вхождению страны в число наиболее развитых конкурентоспособных государств, реализовывались в полной мере, мы сами должны быть высокопрофессиональными, имеющими огромный багаж знаний. Такие возможности открывает все эти годы программа "Болашак".



"Она ни перед кем из тех, кто может и хочет учиться, растить свой образовательный уровень, не закрывает двери. Наоборот, в нашей стране всегда стимулируются и поддерживаются меры к развитию человеческого капитала, образования, создаются все условия, существует множество различных образовательных программ - этим надо пользоваться и - только вперед! Мы идем по правильному пути, и я бы никогда не позволила себе какими-то теневыми, окольными путями, минуя предусмотренные законом этапы тестирования для получения стипендии, запятнать собственное имя, честь родного министерства и в целом гуманистические цели такой замечательной созидательной программы, как "Болашак", - сказала Эльмира Суханбердиева.



Напомним, ранее сертификат экс-вице-министра о сдаче экзамена опубликовали на официальной странице Центра международных программ в Facebook.