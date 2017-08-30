Казахстан празднует День Конституции

30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции, сообщает Tengrinews.kz.



Главный закон страны был принят на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления, а день 30 августа стал государственным праздником.



Первая статья Конституции гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.



Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.



В Конституцию страны изменения вносились четырежды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны Президентом в марте. Они предусматривали 26 поправок в 19 статей, многие из которых касаются перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В частности, Президент делегировал часть полномочий Парламенту.



Действующая Конституция - вторая по счету в истории независимого Казахстана. Первая была принята 28 января 1993 года.