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Казахстан празднует День Конституции

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Казахстан празднует День Конституции
Иллюстрация tengrinews ©
30 августа в Казахстане отмечают государственный праздник - День Конституции, сообщает Tengrinews.kz.

Главный закон страны был принят на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления, а день 30 августа стал государственным праздником.

Первая статья Конституции гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

В Конституцию страны изменения вносились четырежды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны Президентом в марте. Они предусматривали 26 поправок в 19 статей, многие из которых касаются перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В частности, Президент делегировал часть полномочий Парламенту.

Действующая Конституция - вторая по счету в истории независимого Казахстана. Первая была принята 28 января 1993 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 10:44
В Конституцию страны изменения вносились четырежды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны Президентом в марте.

Какая то личная конституция у него.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:14
— Больная, вам срочно надо похудеть.
— Доктор, но у меня такая конституция.
— Конституция у нас одна, просто вы жрете много.

С днем Конституции!
 
 

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