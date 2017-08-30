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11-летних близнецов-маугли нашли под Алматы

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 11:41
11-летних близнецов-маугли нашли под Алматы
Кадр телеканала КТК
Под Алматы обнаружили 11-летних близнецов, которые всю жизнь прожили в полной изоляции. Мальчик и девочка никогда не ходили в школу, не общались со сверстниками и ни разу не были на приеме у врача, сообщает КТК.

Назар и Ульяна боятся незнакомцев и разговаривают с трудом. Дети страдают задержкой моторики и речевого развития. Как рассказала мать близнецов, про образование детей пришлось забыть из-за постоянных бытовых проблем. Несколько лет назад дом Дубровских сгорел, и теперь семья выживает, как может.

Место, где живет семья Дубровских, находится почти в недосягаемости. Машина здесь не проедет, а пешком от дороги идти нужно не меньше часа. Семья из четырех человек живет в полуразрушенном дачном домике. По словам матери, для жизни у них есть все необходимое. Единственное, чего хотят - отправить близнецов в школу.

Близнецов и их родителей обнаружили полицейские. На тот момент у них не было даже документов. "После того, как была выявлена семья, наша была первостепенная задача - не быть каким-то карательным органом, а бить в колокола, подключить все заинтересованные госорганы. В результате, сейчас дети документированы, в течение первой недели вопрос такой был решен", - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В управлении образования заверили, что за школьную парту близнецы сядут уже в этом году. Обучение будет проходить в специализированном интернате и по особой программе.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:57
Странно видеть детей-маугли, живущих с родителями. Удачи вам, Назар и Ульяна!
 
 

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