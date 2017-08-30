Дарига Назарбаева: Мужчин надо любить, дать им свободу и не замечать недостатков

Депутат Сената Парламента отметила, что вклад казахстанских женщин в ВВП страны сейчас составляет 40%, а может в будущем достичь отметки 70%.



О роли представительниц прекрасной половины человечества в современном обществе известный политик высказалась на встрече женщин-предпринимателей в Астане, передает МИА "Казинформ".



По мнению Дариги Назарбаевой, развитие женского предпринимательства в Казахстане меняет и сложившиеся стереотипы в обществе о роли женщин во всех сферах жизни: в бизнесе, политике, науке. Отчасти в усилении роли прекрасной половины человечества виноваты и сами мужчины.



"Говорят, что современные мужчины другие. От них не нужно требовать, чтобы они были добытчиками, защитниками, они менее приспособлены выживать в условиях кризиса, в общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков. Я вам процитировала Ирину Хакамаду (...) Может быть, в этом отчасти есть своя правда. На тот случай, если в вашем доме заведётся такое сокровище, надо всегда быть к этому готовой, преодолеть и это испытание, поэтому нужно свою удачу, свою жизнь всегда держать в своих крепких женских руках", – обратилась у участницам бизнес-форума сенатор.



Согласно официальным данным, в Казахстане в среднем по стране 42% малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, которые обеспечивают более 30% всех рабочих мест в республике. А вклад женщин в ВВП страны составляет порядка 40%. Однако государство, по мнению Дариги Назарбаевой, должно оказывать женщинам сегодня более конкретную поддержку и помощь.



"Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчётам экономистов, примерно, процентов на 30. Дорогие сёстры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40%. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперёд и добьёмся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в повседневной рутине поднимали голову и вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жёстком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично", – отметила Назарбаева.



На форум со всего Казахстана приехало более 350 предпринимательниц, также на мероприятии присутствует женская делегация из Южной Кореи. Данное мероприятие является предфорумом основного Международного форума "Женщины за энергию будущего", которая состоится 31 августа на территории ЭКСПО-2017.