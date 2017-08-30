Таджикистан получил от Казахстана гуманитарную помощь продуктами на 1 млн долларов

В общей сложности в Душанбе было доставлено 1320 тонн груза с пшеничной мукой, мясными и молочными консервами.



Доставку гуманитарного груза удалось осуществить в короткие сроки, практически сразу после принятия соответствующего решения казахстанского кабмина, сообщает официальная страница посольства РК в Республике Таджикистан.



В Душанбе в среду прибыл 21 вагон с гуманитарной помощью из Казахстана, в общей сложности было доставлено 1320 тонн груза с пшеничной мукой, мясными и молочными консервами на общую сумму 914 тысяч долларов США.



Сертификат на данный груз был передан послом Казахстана заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве РТ Сохибджону Зиядуллоеву.



Выступая на церемонии официальной передачи гуманитарной помощи, посол Казахстана в Душанбе Нурлан Сейтимов заявил, что наша страна ежегодно оказывает братскому Таджикистану гуманитарную помощь.



"Мы следим за стихийными бедствиями, которым Таджикистан очень подвержен и понимаем, что во время этих происшествий население испытывает серьёзные трудности. Наша помощь от чистого сердца", – отметил дипломат.



В середине августа таджикский город Исфар пережил стихийное бедствие. Из-за обильных ливней населённый пункт был буквально смыт сильными селевыми потоками, а результате чего пострадало несколько сотен домов, дороги и другая инфраструктура.



В 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в общей сложности на сумму 4,7 млн долларов. А в 2016 году государственные органы этой страны получили аналогичные продуктовые гуманитарные грузы стоимостью в 873 тысячи долларов.