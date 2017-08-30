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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цена Bitcoin снова бьет рекорды

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Цена Bitcoin снова бьет рекорды
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Цена Bitcoin снова бьет рекорды. За день котировки криптовалюты взлетели еще на 6%, обновив новый исторический максимум на отметке 4600 долларов, сообщает vestifinance.ru.

Ключевую роль на этот раз сыграла геополитика. После того как выпущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии, инвесторы принялись искать убежище в безопасных активах. Одним из таких они сейчас считают как раз Bitcoin и другие криптовалюты. Ну, а наиболее активный спрос наблюдался со стороны японцев и Южной Кореи.
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В итоге, благодаря очередному ралли, капитализация рынка криптовалют впервые превысила отметку 160 млрд. долларов. Всего Coinmarketcap учитывает 853 криптовалюты, 11 из которых оцениваются на сумму свыше 1 млрд долларов. Лидером рейтинга, без сомнения, является биткоин с показателем 73,735 млрд долларов. На второй строчке разместилась криптовалюта Ethereum (34,067 млрд долларов), на третьей — Bitcoin Cash (9,612 млрд долларов).

Кроме того, в топ-11 входят следующие цифровые валюты: Ripple, IOTA, Litecoin, NEM, Dash, NEO, Ethereum Classic и Monero. Новый рекорд общей стоимости криптовалют на прошлой неделе зафиксирован на фоне роста отдельных альткоинов. Так, Ripple прибавил 47%, NEO — 23%, Ethereum Classic — 10%.

Стоит также сказать, что наряду с криптовалютами инвесторы активно скупают драгоценные металлы. В частности, цена унции золота впервые с момента выборов в Америке превысила отметку 1300 долларов.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:17
Надо было на пенсионные накопления биткоинов купить! lol
Сейчас бы минимум в три раза наши накопления подросли! dance
 
 

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