В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком планеты по версии Forbes. Первое место рейтинга перешло к основателю сети магазинов Zara.
Основатель Zara Амансио Ортега занял первую строчку во всемирном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 85 млрд долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс переместился на вторую строчку, уступив Ортега 200 млн, сообщает vedomosti.ru.
81-летний Ортега сместил с первого места основателя Microsoft Билла Гейтса, оказавшись богаче на 100 млн долларов.
Это не первая попытка основателя Zara сместить Гейтса с вершины рейтинга. Амансио Ортега уже трижды занимал лидирующую позицию, но уступал её в течение дня.
За прошлый месяц состояние основателя Zara выросло на 1,2 млрд долларов, при этом состояние Билла Гейтса и Джеффа Безоса, занимающего третью позицию рейтинга, уменьшилось.
Билл Гейтс не впервые теряет лидерство в рейтинге Forbes. В конце июля его потеснил главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос. Однако в статусе самого богатого человека мира Безос продержался меньше суток.
Помимо Ортега, Гейтса и Безоса в топ-5 самых богатых людей мира входят инвестор Уоррен Баффетт и основатель Facebook Марк Цукерберг.
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