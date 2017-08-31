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В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Просмотров:549 Опубликовано: Сегодня, 09:26
В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер
Основатель Zara Амансио Ортега / Фото gazeta.ru
Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком планеты по версии Forbes. Первое место рейтинга перешло к основателю сети магазинов Zara.

Основатель Zara Амансио Ортега занял первую строчку во всемирном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 85 млрд долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс переместился на вторую строчку, уступив Ортега 200 млн, сообщает vedomosti.ru.

81-летний Ортега сместил с первого места основателя Microsoft Билла Гейтса, оказавшись богаче на 100 млн долларов.

Это не первая попытка основателя Zara сместить Гейтса с вершины рейтинга. Амансио Ортега уже трижды занимал лидирующую позицию, но уступал её в течение дня.

За прошлый месяц состояние основателя Zara выросло на 1,2 млрд долларов, при этом состояние Билла Гейтса и Джеффа Безоса, занимающего третью позицию рейтинга, уменьшилось.

Билл Гейтс не впервые теряет лидерство в рейтинге Forbes. В конце июля его потеснил главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос. Однако в статусе самого богатого человека мира Безос продержался меньше суток.

Помимо Ортега, Гейтса и Безоса в топ-5 самых богатых людей мира входят инвестор Уоррен Баффетт и основатель Facebook Марк Цукерберг.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 11:58
Цитата: шаман
и зачем им столько денег

Чтобы иметь власть над миром.
 
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  • Куратор
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:48
и зачем им столько денег

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Agent_007 (Посетители) Сегодня, 11:31
Бедным от этого не легче.
 
 

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