«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 31 Августа
+31...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.7 KZT
  • €1 = 402.91 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

VIP-заключение Жамалиева: отдельная камера, пиво и свидания с красавицей

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 12:05
VIP-заключение Жамалиева: отдельная камера, пиво и свидания с красавицей
Кайрат Жамалиев и колония, где он отбывает срок. Фото time.kz
Корреспондентам газеты "Время" стало известно, что для осужденного бизнесмена Кайрата Жамалиева в заточении созданы VIP-условия. Ранее замминистра внутренних дел Рашид Жакупов заявил на брифинге, что условия содержания одинаковы для всех заключенных. Однако на деле оказалось иначе.

5 августа 2017 года. В час ночи дежурный помощник начальника колонии общего режима ЛА 155/14 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматинской области Бауржан Алтынханов вышел на обход территории.

Возле второго поста он заметил мужчину, который нес два увесистых китайских баула. Подойдя ближе, Алтынханов узнал в носильщике командира роты Национальной гвардии МВД капитана Мукушева из войсковой части № 7552.

"Вызвав по рации дежурного контролера, я приказал задержать непрошеного гостя и проверить содержимое сумок. Наряд, во­оружившись видеокамерой, при мне и Мукушеве открыл сумки. В одном бауле - прохладительные напитки, а во втором - упаковка баночного пива!" - рассказывает капитан Алтынханов.

Мукушев потребовал передать напитки осужденному, так как на то есть команда от руководства. Затем стало известно имя человека, давшего команду: названный капитаном позывной “Рубин-2” принадлежит заместителю начальника департамента УИС Алматинской области полковнику юстиции Балабеку Жунусову. А адресован был подарок Кайрату Жамалиеву.

Помощник начальника колонии вызвал по рации начальника оперативного отдела и его заместителя, которые в это время находились в зоне. Но оба офицера отказались оформлять запретку для Жамалиева, сообщив Алтынханову, что они тоже в курсе команды полковника Жунусова.

Отдельная камера и красивая девушка для свидания

Тогда Алтанханов снял нарушение на видеокамеру и попросил Мукушева вынести баулы за пределы колонии. Он это сделал, а затем зашел в дежурную часть с мобильным (им, к слову, в зонах тоже запрещено пользоваться) и стал угрожать капитану репрессиями.

Затем потребовал не оформлять задержание и забыть об инциденте. Однако Алтынханов не выполнил приказ, выставил Мукушева за дверь и написал рапорт на имя своего начальника, подполковника Шарипбекова.

Утром выяснилось, что поздно ночью в колонию приехал разъяренный полковник Жунусов и сорвал с доски почета фотографию Алтынханова (между прочим, фото капитана как лучшего сотрудника колонии провисело там пять лет).

По словам Алтынханова, по закону командир роты Национальной гвардии не подчиняется замначальника ДУИС - это разные структуры, хотя и в одном министерстве. Но у Жунусова в тюремной системе большой авторитет, и его слово для всех сотрудников колоний в области - как работников ДУИС, так и служащих Нацгвардии - закон.

"Жунусов прекрасно знает, что можно заносить в зоны, а что нельзя. Каждый раз на совещаниях он, куратор оперативных служб ДУИС и исправительных учреждений, требует от нас неукоснительно соблюдать закон и приказы. И сам же их нарушает… Я не раз слышал, что Жунусов взял под опеку Жамалиева, и тому несколько раз предоставляли незаконные свидания.

По закону свидание положено только с близкими родственниками, но с Жамалиевым в комнате длительных свиданий отдыхала одна красивая девушка… Кроме того, Жамалиев не живет в отряде, как другие осужденные: его “камера” - это отдельное небольшое помещение в промзоне, проживание в котором тоже запрещено", - рассказал Алтынханов.

Бюрократический футбол

Понимая, что начальство его не поддержит, Алтынханов рассказал о ночном происшествии своему брату Нурлану, бывшему начальнику ДУИС Мангистауской области, и попросил совета. Нурлан тут же позвонил на телефон доверия департамента собственной безопасности (ДСБ) МВД.

Выслушав его, дежурный пообещал дать письменный ответ о принятом решении. А затем Нурлану позвонили с сообщением, что Жунусов и начальник ДСБ МВД Куат Оспанов - приятели.

В ДСБ не стали проводить служебного расследования, хотя жалобу Алтынханова-старшего зарегистрировали по всей форме. Рапорт о незаконных действиях руководства ДУИС Алматинской области направили на имя начальника УСБ ДВД Алматинской области Кожашева.

Материалы по обращению Алтынханова направили также начальнику ДУИС Алматинской области Садыбекову и заместителю прокурора Абдрахманову.

Именно сотрудники ДСБ обязаны выявлять и пресекать правонарушения и преступления, совершаемые людьми в погонах. Они должны были, вцепившись мертвой хваткой в эту жалобу, перевернуть вверх дном колонию вместе с областным департаментом УИС. Вместо этого полицейские- “контрразведчики” затеяли бюрократический футбол.

"Рубин-2" ушел в отпуск

"Так и не дождавшись служебной проверки, я поехал в УСБ области и написал подробное заявление. Но вопреки ожиданиям меня допрашивать не стали. Лишь выдали на руки талон о том, что мое заявление зарегистрировали за номером 2240.

Я точно знаю, что и в колонию эсбэшники не приезжали. В войсковой части, где служит капитан Нацгвардии Мукушев, мне сказали: проводится служебная проверка, результаты сообщим письменно", - рассказывает капитан Алтынханов.

О своеобразных нравах в колонии общего режима в Заречном поговаривают уже не первый год. Еще лет семь назад тогдашний зампрокурора Алматы Максат Кожабаев рассказал корреспонденту: администрация колонии общего режима ЛА 155/14 в поселке Заречном не контролирует свидания заключенных - некоторым осужденным предоставляют свиданий в два раза больше, чем положено.

Услышать ответ от самого полковника корреспонденту “Времени” не удалось: в областном департаменте УИС сообщили, что обладатель позывного “Рубин-2” ушел в “скоропостижный” отпуск...
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куратор (Посетители) Сегодня, 12:59
Зачем вообще закрыли жамалиева? Это же святой человек! angel
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:50
Цитата: Sazan
Давайте сделаем удивленные лица

Чему удивляться, то? Тому что вся власть прогнила и за зеленую бумажку готовы пойти на все? Так это всем известно, чему удивляться?
Удивительно одно, как в эти структуры попал честный человек, Бауржан Алтынханов?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куратор
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:33
Да че уж там, нужно все довести до логического конца. Берите пример с Пабло Эскобара. Он сам себе тюрьму построил, сам же себя охранял ребятами из своего картеля. Зайти туда мог только генеральный прокурор Колумбии, и то только после предварительного звонка и согласования с доном. Все по чесноку! dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куратор
 Sazan (Посетители) Сегодня, 12:11
Да да. Давайте сделаем удивленные лица
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика