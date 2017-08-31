VIP-заключение Жамалиева: отдельная камера, пиво и свидания с красавицей

Корреспондентам газеты "Время"
стало известно, что для осужденного бизнесмена Кайрата Жамалиева в заточении созданы VIP-условия. Ранее замминистра внутренних дел Рашид Жакупов заявил на брифинге, что условия содержания одинаковы для всех заключенных. Однако на деле оказалось иначе.
5 августа 2017 года. В час ночи дежурный помощник начальника колонии общего режима ЛА 155/14 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматинской области Бауржан Алтынханов вышел на обход территории.
Возле второго поста он заметил мужчину, который нес два увесистых китайских баула. Подойдя ближе, Алтынханов узнал в носильщике командира роты Национальной гвардии МВД капитана Мукушева из войсковой части № 7552.
"Вызвав по рации дежурного контролера, я приказал задержать непрошеного гостя и проверить содержимое сумок. Наряд, вооружившись видеокамерой, при мне и Мукушеве открыл сумки. В одном бауле - прохладительные напитки, а во втором - упаковка баночного пива!" - рассказывает капитан Алтынханов.
Мукушев потребовал передать напитки осужденному, так как на то есть команда от руководства. Затем стало известно имя человека, давшего команду: названный капитаном позывной “Рубин-2” принадлежит заместителю начальника департамента УИС Алматинской области полковнику юстиции Балабеку Жунусову. А адресован был подарок Кайрату Жамалиеву.
Помощник начальника колонии вызвал по рации начальника оперативного отдела и его заместителя, которые в это время находились в зоне. Но оба офицера отказались оформлять запретку для Жамалиева, сообщив Алтынханову, что они тоже в курсе команды полковника Жунусова.Отдельная камера и красивая девушка для свидания
Тогда Алтанханов снял нарушение на видеокамеру и попросил Мукушева вынести баулы за пределы колонии. Он это сделал, а затем зашел в дежурную часть с мобильным (им, к слову, в зонах тоже запрещено пользоваться) и стал угрожать капитану репрессиями.
Затем потребовал не оформлять задержание и забыть об инциденте. Однако Алтынханов не выполнил приказ, выставил Мукушева за дверь и написал рапорт на имя своего начальника, подполковника Шарипбекова.
Утром выяснилось, что поздно ночью в колонию приехал разъяренный полковник Жунусов и сорвал с доски почета фотографию Алтынханова (между прочим, фото капитана как лучшего сотрудника колонии провисело там пять лет).
По словам Алтынханова, по закону командир роты Национальной гвардии не подчиняется замначальника ДУИС - это разные структуры, хотя и в одном министерстве. Но у Жунусова в тюремной системе большой авторитет, и его слово для всех сотрудников колоний в области - как работников ДУИС, так и служащих Нацгвардии - закон.
"Жунусов прекрасно знает, что можно заносить в зоны, а что нельзя. Каждый раз на совещаниях он, куратор оперативных служб ДУИС и исправительных учреждений, требует от нас неукоснительно соблюдать закон и приказы. И сам же их нарушает… Я не раз слышал, что Жунусов взял под опеку Жамалиева, и тому несколько раз предоставляли незаконные свидания.
По закону свидание положено только с близкими родственниками, но с Жамалиевым в комнате длительных свиданий отдыхала одна красивая девушка… Кроме того, Жамалиев не живет в отряде, как другие осужденные: его “камера” - это отдельное небольшое помещение в промзоне, проживание в котором тоже запрещено", - рассказал Алтынханов.Бюрократический футбол
Понимая, что начальство его не поддержит, Алтынханов рассказал о ночном происшествии своему брату Нурлану, бывшему начальнику ДУИС Мангистауской области, и попросил совета. Нурлан тут же позвонил на телефон доверия департамента собственной безопасности (ДСБ) МВД.
Выслушав его, дежурный пообещал дать письменный ответ о принятом решении. А затем Нурлану позвонили с сообщением, что Жунусов и начальник ДСБ МВД Куат Оспанов - приятели.
В ДСБ не стали проводить служебного расследования, хотя жалобу Алтынханова-старшего зарегистрировали по всей форме. Рапорт о незаконных действиях руководства ДУИС Алматинской области направили на имя начальника УСБ ДВД Алматинской области Кожашева.
Материалы по обращению Алтынханова направили также начальнику ДУИС Алматинской области Садыбекову и заместителю прокурора Абдрахманову.
Именно сотрудники ДСБ обязаны выявлять и пресекать правонарушения и преступления, совершаемые людьми в погонах. Они должны были, вцепившись мертвой хваткой в эту жалобу, перевернуть вверх дном колонию вместе с областным департаментом УИС. Вместо этого полицейские- “контрразведчики” затеяли бюрократический футбол."Рубин-2" ушел в отпуск
"Так и не дождавшись служебной проверки, я поехал в УСБ области и написал подробное заявление. Но вопреки ожиданиям меня допрашивать не стали. Лишь выдали на руки талон о том, что мое заявление зарегистрировали за номером 2240.
Я точно знаю, что и в колонию эсбэшники не приезжали. В войсковой части, где служит капитан Нацгвардии Мукушев, мне сказали: проводится служебная проверка, результаты сообщим письменно", - рассказывает капитан Алтынханов.
О своеобразных нравах в колонии общего режима в Заречном поговаривают уже не первый год. Еще лет семь назад тогдашний зампрокурора Алматы Максат Кожабаев рассказал корреспонденту: администрация колонии общего режима ЛА 155/14 в поселке Заречном не контролирует свидания заключенных - некоторым осужденным предоставляют свиданий в два раза больше, чем положено.
Услышать ответ от самого полковника корреспонденту “Времени” не удалось: в областном департаменте УИС сообщили, что обладатель позывного “Рубин-2” ушел в “скоропостижный” отпуск...