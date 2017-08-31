Глава МНЭ РК: тенге находится на стабильном уровне

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов считает, что курс тенге по отношению к доллару и евро находится на стабильном уровне и причин для девальвационных ожиданий нет, передает Today.kz.



"На мой взгляд, здесь нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то те или иные всплески, они будут. Как вы видите, тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне. И это самое главное", - заявил он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.



Министр отметил, что необходимо "привыкнуть, что теперь нужно мерить не днями, неделями, а месяц брать, квартал, полгода и так далее".



"Что касается евро, для этого и есть валютные пары, то есть мы все равно смотрим, как происходит, что происходит в Евросоюзе. То есть это не обязательно движение ослабления тенге к евро, это может быть усиление евро к другим валютам, в том числе к доллару. Из-за того, что в ЕС достаточно положительные новости по росту экономики, безработице и так далее. Поэтому нужно смотреть попарно, по валютным парам", - сказал он.

Сулейменов при этом отметил, что не видит связи между очередным скачком курса и тем, что 29 августа правительство объявило заложенный в проекте республиканского бюджета на 2018 год курс тенге к доллару (340 тенге за доллар).



"Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы действительно заложили консервативную цену на нефть и в соответствии с нашими макромоделями, курс доллара, каким-то образом это может повлиять. Но тем не менее я хотел бы повторить, это закладывается расчетный курс доллара, который соответствует тем нашим макроэкономическим параметрам. Так как наши макроэкономические параметры консервативны, потому что мы их используем для планирования бюджета", - сказал он.



Напомним, 29 августа по итогам заседания правительства министр нацэкономики Тимур Сулейменов заявил, что государство закладывает в проект республиканского бюджета на 2018 год курс 340 тенге за один доллар.



При этом министр напомнил, что курс тенге по отношению к доллару закладывается "исключительно в расчетных целях", поскольку Национальный банк сегодня не регулирует курс.