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Глава МНЭ РК: тенге находится на стабильном уровне

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Глава МНЭ РК: тенге находится на стабильном уровне
Фото: ©Арман Мухатов
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов считает, что курс тенге по отношению к доллару и евро находится на стабильном уровне и причин для девальвационных ожиданий нет, передает Today.kz.

"На мой взгляд, здесь нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то те или иные всплески, они будут. Как вы видите, тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне. И это самое главное", - заявил он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Министр отметил, что необходимо "привыкнуть, что теперь нужно мерить не днями, неделями, а месяц брать, квартал, полгода и так далее".

"Что касается евро, для этого и есть валютные пары, то есть мы все равно смотрим, как происходит, что происходит в Евросоюзе. То есть это не обязательно движение ослабления тенге к евро, это может быть усиление евро к другим валютам, в том числе к доллару. Из-за того, что в ЕС достаточно положительные новости по росту экономики, безработице и так далее. Поэтому нужно смотреть попарно, по валютным парам", - сказал он.
Сулейменов при этом отметил, что не видит связи между очередным скачком курса и тем, что 29 августа правительство объявило заложенный в проекте республиканского бюджета на 2018 год курс тенге к доллару (340 тенге за доллар).

"Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы действительно заложили консервативную цену на нефть и в соответствии с нашими макромоделями, курс доллара, каким-то образом это может повлиять. Но тем не менее я хотел бы повторить, это закладывается расчетный курс доллара, который соответствует тем нашим макроэкономическим параметрам. Так как наши макроэкономические параметры консервативны, потому что мы их используем для планирования бюджета", - сказал он.

Напомним, 29 августа по итогам заседания правительства министр нацэкономики Тимур Сулейменов заявил, что государство закладывает в проект республиканского бюджета на 2018 год курс 340 тенге за один доллар.

При этом министр напомнил, что курс тенге по отношению к доллару закладывается "исключительно в расчетных целях", поскольку Национальный банк сегодня не регулирует курс.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 8 )

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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:17
Цитата: шаман
это не деньги - это цветные бумажки называемые деньгами

Вот шаманишь так шаманиш lol мне на них в газине чё хотишь дадут как не деньги hypnosis

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • _Китаец_
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:04
Цитата: Димон
А управленцев нам гейропейцы с пиндосами на выборах подсунули ?!

Нет, они с молчаливого согласия большинства захватили власть и делят наши налоги! angry
 
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  • Лесник
  • _Китаец_
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:42
Цитата: _Китаец_
У тебя есть деньги Ты счастливый чел бро

это не деньги - это цветные бумажки называемые деньгами

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 14:27
Цитата: Сергей Владимиров
это результат работы наших управленцев...

А управленцев нам гейропейцы с пиндосами на выборах подсунули chih ?!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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  • Thornhill
  • Лесник
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 14:02
Мы из разных стран или человек Хабар постоянно смотрит?

 
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  • Mestnyi
  • Thornhill
  • Лесник
  • Disco
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 13:45
Цитата: Лесник
Ну все, пошел я деньги на тенговый депозит ложить

У тебя есть деньги question Ты счастливый чел бро. lol

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ậбыρвалг
  • _Китаец_
  • Mestnyi
  • Thornhill
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:24
Ну все, пошел я деньги на тенговый депозит ложить. Теперь сомнений нет..
 
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  • Thornhill
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:24
Стабильно на дне?Это не есть хорошо...это результат работы наших управленцев...
 
 

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