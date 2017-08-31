В МВД прокомментировали сообщения о VIP-камере Жамалиева

Прокуроры Алматинской области провели внезапный обход в колонии общего режима, где отбывает наказание Кайрат Жамалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прокуратурой Алматинской области с целью проверки сведений, указанных в газете "Время", 31 августа в 00.25 под видеозапись был произведен внезапный обход и осмотр всех помещений на территории учреждения на наличие камер с привилегированными условиями. По итогам обхода сведения о VIP-камерах, указанные в газетной статье, не подтвердились", - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
Далее, по его словам, было проверено нахождение осужденного Кайрата Жамалиева в общежитии отряда. Осужденный отбывает наказание в отряде "барачного" типа, где осужденные содержатся в общей жилой секции.
"Департаментом собственной безопасности МВД по обращению Н. М. Алтынханова в отношении заместителя начальника ДУИС по Алматинской области Б. Т. Жунусова и начальника учреждения ЛА-155/14 Б. Э. Шарипбекова проводится служебное расследование, которое находится на стадии завершения", - отметил Садубаев.
По его словам, нарушения со стороны должностных лиц будет рассматривать дисциплинарная комиссия. К виновным будут приняты самые строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения их со службы.
Напомним, в мае 2017 года Верховный суд РК с учетом мнения Алиби Жумагулова снизил срок наказания Кайрату Жамалиеву с десяти до семи лет. В Генеральной прокуратуре РК объяснили, что действия бизнесмена с вымогательства в особо крупном размере были переквалифицированы на крупный размер по причине другой оценки стоимости угнанного у Жумагулова автомобиля.
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