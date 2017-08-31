«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 31 Августа
+31...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.7 KZT
  • €1 = 402.91 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МВД прокомментировали сообщения о VIP-камере Жамалиева

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 15:47
В МВД прокомментировали сообщения о VIP-камере Жамалиева
Фото с сайта tengrinews.kz
Прокуроры Алматинской области провели внезапный обход в колонии общего режима, где отбывает наказание Кайрат Жамалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прокуратурой Алматинской области с целью проверки сведений, указанных в газете "Время", 31 августа в 00.25 под видеозапись был произведен внезапный обход и осмотр всех помещений на территории учреждения на наличие камер с привилегированными условиями. По итогам обхода сведения о VIP-камерах, указанные в газетной статье, не подтвердились", - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Далее, по его словам, было проверено нахождение осужденного Кайрата Жамалиева в общежитии отряда. Осужденный отбывает наказание в отряде "барачного" типа, где осужденные содержатся в общей жилой секции.

"Департаментом собственной безопасности МВД по обращению Н. М. Алтынханова в отношении заместителя начальника ДУИС по Алматинской области Б. Т. Жунусова и начальника учреждения ЛА-155/14 Б. Э. Шарипбекова проводится служебное расследование, которое находится на стадии завершения", - отметил Садубаев.

По его словам, нарушения со стороны должностных лиц будет рассматривать дисциплинарная комиссия. К виновным будут приняты самые строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения их со службы.

Напомним, в мае 2017 года Верховный суд РК с учетом мнения Алиби Жумагулова снизил срок наказания Кайрату Жамалиеву с десяти до семи лет. В Генеральной прокуратуре РК объяснили, что действия бизнесмена с вымогательства в особо крупном размере были переквалифицированы на крупный размер по причине другой оценки стоимости угнанного у Жумагулова автомобиля.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:18
5 августа 2017 года. В час ночи дежурный помощник начальника колонии общего режима ЛА 155/14 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматинской области Бауржан Алтынханов вышел на обход территории.


31 августа в 00.25 под видеозапись был произведен внезапный обход и осмотр всех помещений на территории учреждения на наличие камер с привилегированными условиями. По итогам обхода сведения о VIP-камерах, указанные в газетной статье, не подтвердились", - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.


спустя почти месяц они решили сделать "внезапный обход"???
Предупредили руководство зоны о внезапном обходе на 31 августа, наверное числа 6-7...

за 25 дней можно не только VIP-камеры разобрать, а можно построить новую зону и заодно десяток трупов бесследно закопать...

Клоунада продолжается....
Это из разряда сопровождения нашими ментами свадебного кортежа на штраф-стоянку.
Один вопрос:
Когда нибудь появится человек, который все таки сможет навести порядок во власти и силовых структурах? Походу он еще не родился....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:12
По итогам обхода сведения о VIP-камерах, указанные в газетной статье, не подтвердились

Вам все это приснилось. Всем спасибо, все свободны dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • Mestnyi
  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:03
В этом спектакле мне больше всего понравился антракт.. boyan
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика