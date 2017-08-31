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60-килограммовый бивень мамонта нашли в угольном карьере в Костанайской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:33
60-килограммовый бивень мамонта нашли в угольном карьере в Костанайской области
Фото: ng.kz
30 августа при разработке угольного карьера в Костанайской области ковш экскаватора извлек из толщи грунта крупный фрагмент бивня мамонта, сообщает Наша газета.

Работники КУЭК (Казахской угольной энергетической компании) решили, что находка должна занять свое место в музее среди прочих образцов древней фауны региона. 31 августа технический директор Кушмурунского разреза № 1 Антон Филиппов доставил бивень в музей.

"Я работал в разных частях Казахстана, и часто при разработках карьеров мы находили либо окаменелости, либо отпечатки животных. Но здесь это первая находка. Мы пока только начинаем цеплять ковшом угольный пласт. Может, еще что-нибудь будем находить. Если это будет интересно музею, все, что сможем, передадим сюда", - рассказал Антон Филиппов.

60-килограммовый бивень мамонта нашли в угольном карьере в Костанайской области


Учитывая готовность работников КУЭК передавать находки музею и то, что у технического директора уже "наметан глаз" на разного рода древности, в фондах музея возможны интересные пополнения, отмечает издание.

Для лучшей сохранности бивень предстоит обработать специальным составом на основе акрилата, чтобы его можно было показывать посетителям.

По данным портала Костанайские новости, находка весит около 60 килограммов.
Источник: Tengrinews.kz
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