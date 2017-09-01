Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Председатель Духовного управления мусульман РК Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.



По словам Верховного муфтия, на протяжении многих столетий ислам является "духовной опорой нашего народа". "И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением. Благодарим и восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что нам посчастливилось вновь встретить этот благословенный праздник!



Поздравляю Вас с одним из великих праздников мусульманской уммы - Курбан айтом! Желаю Вашим семьям благополучия, здравия и процветания! Пусть будет благословенным Курбан айт, который олицетворяет идеи добра, любви, преданности своей вере и призывает всех нас к сплоченности и единству!



Айт - это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", "приближенность".



В Священном Коране сказано (смысл): "Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность" (Сура Хадж, 37-аят). В день Курбан айта ранее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).



Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта, также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране!



Людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся.



В этой связи, в честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства!" - сказал Ержан кажы Малгажыулы.