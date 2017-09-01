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Был не в духе. Мужчина в Павлодаре швырнул ребенка на бетонную плиту

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:38
Был не в духе. Мужчина в Павлодаре швырнул ребенка на бетонную плиту
Кадр из видео телеканала КТК
Жителей Павлодара потрясла история шестилетнего Савелия Орлова. Случайный прохожий швырнул мальчика на бетонную плиту, потому что был "не в настроении", сообщает КТК.

По данным телеканала, инцидент произошел, когда мальчик шел в гости к товарищу. По словам Савелия, пьяный мужчина схватил его за шею и швырнул через плечо прямо на бетонную плиту. Домой ребенка в полуобморочном состоянии принес старший брат, который стал свидетелем инцидента. Он же позвонил матери, а та уже вызвала "скорую".

Как сообщает телеканал, в больнице ребенку откачали кровь из гематомы на лице. 40-летний подозреваемый в это время спрятался в квартире сестры. Отмечается, что он приехал к ней в гости из Баянауыла, выпил и сидел у подъезда, а мальчик испортил ему настроение, когда случайно задел, проходя мимо.

"Прислали просто участкового. Там толпа собралась, потому что все уже были в курсе, все были возмущены его действиями. Его не могли вывести оттуда, потому что толпа просто бы его разорвала. Вызвали подкрепление, его закрыли от толпы, посадили в машину и вот увезли в вытрезвитель", рассказала мать Савелия Олеся Орлова.

Однако у полицейских другая версия случившегося. По их данным, мальчик гулял с отцом, когда к ним подошел пьяный мужчина и неожиданно ударил ребенка по лицу. Уже падая, Савелий ударился головой о бетонный бордюр.



"Если же у ребенка будут признаны легкие телесные повреждения, то подозреваемый будет привлечен к ответственности в административном порядке. По этой статье ему грозит штраф либо административный арест до 60 суток", - отметила пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

Судмедэксперты уже дали заключение: ребенок получил увечья легкой степени тяжести. Однако врачи посоветовали сделать ребенку МРТ головного мозга и обратиться к психологу. Между тем подозреваемого накануне выпустили из вытрезвителя. Он заявил, что ничего не помнит и во всем раскаивается. Но родные мальчика требуют, чтобы против нападавшего завели уголовное дело и посадили в тюрьму.
Источник: Tengrinews.kz
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