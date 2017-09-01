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Перевозку баранов в машине "неотложки" объяснили в станции скорой помощи Атырау

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Перевозку баранов в машине "неотложки" объяснили в станции скорой помощи Атырау
Фото mgorod.kz
Баранов перевозили в автомобиле скорой помощи в Атырау. В городской станции скорой помощи заявили, что "неотложка", в которую грузили животных на скотном рынке "Тума", им не принадлежит, сообщает "Мой ГОРОД".

Как сообщает портал, 31 августа в преддверии праздника Курбан Айт на скотном рынке "Тума" была замечена скорая помощь, в которую грузили сразу нескольких баранов. Известие вызвало волну негодования у местных жителей: одни были возмущены тем, что "скорая", вместо того, чтобы помогать больным, разъезжает неизвестно где, другие поспешили напомнить о неприятном запахе, который остается после перевозки скотины в машине.

Перевозку баранов в машине "неотложки" объяснили в станции скорой помощи Атырау


Да и сам факт перевозки скота в стерильном медтранспорте уже нарушает все санитарные нормы и правила, отмечает портал.

Как пояснили в станции скорой помощи, автомобиль службе "103" не принадлежит.

"Наши машины вчера все были на вызовах, ни одна из них не заезжала на рынок "Тума". Кроме того, на реанимобиле нет надписи "103", которая имеется на всех наших каретах скорой помощи. Скорее всего, эта "неотложка" принадлежит одной из частных клиник, которых в Атырау очень много", - сообщила главный врач станции скорой помощи Гульнафис Танбаева.

Перевозку баранов в машине "неотложки" объяснили в станции скорой помощи Атырау
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:52
Ну че пристали, а? Барашеку плохо стало, откачивали crazy
 
 

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