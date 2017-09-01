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В Китае открылся первый магазин без продавцов

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 15:04
В Китае открылся первый магазин без продавцов
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В Восточном Китае в городе Нанкин провинции Цзянсу открылся первый в стране «магазин без продавцов» компании Suning Commerce Group — одного из крупнейших китайских предприятий розничной торговли. Об это пишет Newsru.com.

Установленная в магазине интеллектуальная система через распознавание лиц идентифицирует клиентов. По завершении покупок не нужно стоять в очереди к кассе: при выходе через проход оплаты осуществляется автоматический расчет с клиентом при помощи платежной системы FinanceSN, сообщает Xinhua.

В начале августа в Нанкине также начал работу новейший интеллектуальный логистический центр Suning, в котором на площади более 200 тыс. кв. м хранятся, сортируются, транспортируются почти 20 млн различных товаров. Высокая степень автоматизации и использование современных технологий теперь позволяют справляться с огромными товарными потоками почти без участия человека.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), уровень внедрения робототехники в промышленности Китая вырос на 27% до 90 тыс. единиц. Это является мировым рекордом и составляет треть от всего мирового объема. IFR прогнозируют к 2019 году рост количества роботов до 160 тыс. единиц ежегодно, при этом 100 тыс. будут произведены именно китайскими компаниями.
Источник: КАПИТАЛ
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