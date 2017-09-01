Министр нацэкономики посоветовал казахстанцам привыкать к курсовой лихорадке

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов сообщил, что казахстанцам придется привыкнуть к постоянным колебаниям курса доллара, передает КТК.



В настоящий момент в обменниках «американец» уже достиг 340 тенге, евро продают почти за 405.



Многие эксперты сейчас предрекают, что к концу года доллар может закрепиться на отметке 350 тенге.



Не исключено, что вырастет и валюта старого света. Министр нацэкономики сегодня заявил, что колебания тенге происходят не только от того, что он слабеет, но и на фоне укрепления других валют.



И все же в первую очередь сказывается то, что тенге находится сейчас в свободном плавании.



Отметим, что в правительстве при формировании бюджета на 2018-2020 годы в расчет брали курс 340 тенге за один доллар, а нефть - 45 долларов за баррель.



"Рынок может отреагировать на огромное количество вещей, может какой-нибудь сбой произойти технический – будет реагировать, какое-то событие, которое рынок сочтет относящимся к нам, может реагировать.



Но, на мой взгляд, нет необходимости фокусироваться на каких-то всплесках. Они будут.



Тенге, после того как был отпущен в свободное плавание, находится на стабильном уровне, и это самое главное", - сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.