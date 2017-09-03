400 человек убиты в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме (старое название - Бирма) между правительственными силами и мусульманами-рохинджа, который разгорелся неделю назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию Мьянмы. По информации местных властей, все началось с того, что "боевики-рохинджа" напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн (старое название Аракан - прим.). В заявлении армии Мьянмы говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 боевиков. Потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей. Из-за столкновений около 27 тысяч беженцев рохинджа пересекли границу с Бангладеш, спасаясь от преследования. При этом, как передает агентство Синьхуа, почти 40 человек, в том числе женщины и дети, погибли в реке Наф при попытке пересечь границу на лодке. Рохинджа - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" - буддистами - давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах, поясняет РИА Новости. Между тем, президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман". "Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой", - цитирует его агентство Anadolu. "Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - заявил Эрдоган. Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать ЧЕЛОВЕКА, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья. Прежде всего, следует сказать о госпоже Аун Сан Су Чжи, фактически руководящей Мьянмой. Ее многие годы называли борцом за демократию. Шесть лет назад военных сменило гражданское правительство, Аун Сан Су Чжи, получившая Нобелевскую премию мира, заимела власть, а вслед за этим началась этническая и религиозная чистка. Фашистские душегубки ничто в сравнении с тем, что творится в Мьянме. Массовые убийства, изнасилования, сжигание живых людей на кострах, разведенных под железными листами, уничтожение всего, что принадлежит мусульманам. Осенью минувшего года разрушены и сожжены более одной тысячи домов, школ и мечетей рохинья. Власти Мьянмы стремятся уничтожить народ, а соседние страны не принимают беженцев, вводя смешные квоты. Весь мир видит, что происходит гуманитарная катастрофа, видит, что это открытое преступление против человечности, НО МОЛЧИТ! Генсек ООН Антониу Гуттериш вместо жесткого осуждения властей Мьянмы, просит Бангладеш принять беженцев! Вместо борьбы с причиной, рассуждает о последствиях. А Верховный комиссар ООН по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Зейд Раад аль-Хуссейн призвал руководство Мьянмы "осудить резкую риторику и разжигание розни в соцсетях". Разве это не смешно? Буддистское правительство Мьянмы пытается объяснить массовые убийства и геноцид рохинья действиями тех, кто пытается оказать вооруженное сопротивление. Мы осуждаем насилие, с чьей бы стороны оно не происходило. Но возникает вопрос, какой иной выбор оставлен народу, который загнали в кромешный ад? Что же сегодня молчат политики десятков стран и правозащитные организации, которые в день дважды делают заявления, если в Чечне кто-то просто чихнет от простуды?", - написал чеченский лидер в своем Instagram. © Reuters Тем временем, в соцсетях пользователи распространяют фото и видеоролики с места событий в штате Ракхайн. Большинство материалов сопровождаются хэштегом #Arakan.







