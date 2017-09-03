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Власти Мьянмы заявили об убийстве 400 жителей-мусульман. Беженцы говорят о тысячах убитых властями

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 13:56
Власти Мьянмы заявили об убийстве 400 жителей-мусульман. Беженцы говорят о тысячах убитых властями
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На западе Мьянмы с конца августа правительственными войсками были убиты как минимум 400 представителей этнического меньшинства рохинджа, которое исповедует ислам, пишет The Independent.
Конфликт между рохинджа и правительством идет уже несколько десятилетий, напоминает «Радио Свобода». Великобритания, предоставляя в 1940-х годах независимость Британской Бирме, как тогда называли Мьянму, пообещала дать независимость почти всем национальным окраинам, в том числе и нынешнему национальному штату Аракан или Ракхайн — узкой полосе земли на бирманском побережье Бенгальского заливе, граничащей с Бангладеш. В Ракхайне и живут рохинджа. Не получившие независимость, все семь штатов, в том числе Ракхайн, не признали новое правительство Мьянмы и только в последнее время удалось убедить их прекратить огонь.

Полтора миллиона представителей рохинджа считают Ракхайн своей родиной, но Мьянма называет их незаконными мигрантами и исламскими боевиками, которые поддерживают международные террористические организации. Конфликт между рохинджа и властями обострился осенью 2016 года, а в конце августа 2017 года бойцы группировки «Армия спасения Аракан рохинджа» напали на 30 армейских объектов и полицейских участок и убили 15 человек, отомстив таким образом за преследование рохинджа.

В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а 1 сентября заявили об убийстве примерно 400 боевиков и 17 случайно погибших мирных жителей. Международные правозащитные организации назвали произошедшее геноцидом мусульман Ракхайн — в штате ислам исповедуют не только рохинджа.

С конца же августа не меньше 40 тысяч рохинджа сбежали в Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и на берега рек возле границы, которые никто не контролирует. Беженцы рассказали, что власти убили тысячи рохинджа, уничтожали деревни, пытали и насиловали людей. На нейтральных территориях возле рек находятся около 20 тысяч рохинджа, в Бангладеш в лагерях беженцев почти без воды, пищи и лекарств собрались 300-400 тысяч представителей этого народа. 1 сентября власти Бангладеш на берегу реки нашли тела 15 утонувших во время переправы из Мьянмы беженцев, из них 11 — дети.

Ни Бангладеш, ни Малайзия, ни Индия не желают оставлять у себя беженцев рохинджа. Индия, которая хочет выслать 40 тысяч рохинджа, заявляет, что не подписывала конвенцию о статусе беженцев и поэтому может отправить их на родину. Бангладеш предлагает собрать беженцев на острове Тенгар Чар, который почти никто не контролирует и который посещают пираты и контрабандисты. На острове нет инфраструктуры, а в сезон дождей большая его часть скрыта под водой. Международное сообщество негативно относится к этой идее.

Великобритания потребовала рассмотреть положение рохинджа на специальном заседании Совета Безопасности ООН, но предложение отверг Китай. Раскритиковала Мьянму и посол США в ООН Никки Хейли. При этом государственным советником Мьянмы сейчас является Аун Сан Су Чжи, которая получила Нобелевскую премию мира за борьбу за демократические ценности и фактически управляет страной. Аун Сан Су Чжи во время своих выступлений избегает темы преследования рохинджа.




Сообщается также и о массовых преступлениях мусульман против буддистов Ракхайн. Однако точно сказать о происходящем в штате невозможно, поскольку власти не пускают туда ни журналистов, ни правозащитников.

Есть несколько версий о том, как рохинджа начали жить в Мьянме. Сами они считают себя потомками арабов, которые колонизировали берега Индийского океана в Средние века. В их языке есть много заимствований из санскрита, арабского, персидского и португальского языков. Власти Мьянмы и буддистское население полагают, что рохинджа — бенгальцы-мусульмане, которых переселили на восток британские колониальные власти с территории нынешней Бангладеш в качестве дешевой рабочей силы, а также жители Бангладеш, бежавшие оттуда во время Войны страны за независимость от Пакистана в 1971 году. Кроме того, во время захвата Британской Бирмы Японией рохинджа остались на стороне британцев и стали партизанами, а буддисты поддержали японцев, которые пообещали стране независимость. Поддержавшие японцев буддисты начали вступить в «Национальную армию Бирмы», во главе которой стоял генерал Аун Сан, отец Аун Сан Су Чжи.
Источник: Сноб
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Комментарии ( 4 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:07
Не вижу озабоченного канадского э-ге-гей десанта спасателей. Или для того, чтобы ты стал интересен этим общечеловекам, обязательно надо записаться в гондурасы? dada
 
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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 14:55
Комментарий удален за нарушение правил

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • _Китаец_
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 14:34
куQuwanysh Atshybaiuly,
А ты что плохого увидел в Казахстане не доедаешь или кто то тебя бьет или ты безработный.???
а в Мьянме реальныйый беспредел.
в Казахстане все спокойно.все нации и религии Уважают друг друга

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
-3
  • Pontilimo1980
  • Бендэр
  • _Китаец_
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:15
Бұл мемлекетте қаншама жылдар бойы адамдар қырылып жатыр. Сiлвестер Сталлоне мырӡа тiптi бiр туындысын (Рэмбо 4) түсiрiп тастаған. Бiреулерi аштан, бiреулерi ӡорлықтан, ал қалғандары оқтан.
Қайдағы жоқ Манма елiн айағанша, қаӡақты айаң ...
 
 

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