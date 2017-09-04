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Выход из кризиса не сказался на зарплатах казахстанцев

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Выход из кризиса не сказался на зарплатах казахстанцев
Фото ©Турар Казангапов
Выход из кризиса не сказался на зарплатах. Несмотря на рост ВВП на 4,2 процента, покупательская способность зарплат казахстанцев продолжает падать: - 2,4 процента за год. Об этом свидетельствует аналитический анализ Energyprom.kz.

По итогам I полугодия 2017 среднемесячная номинальная заработная плата составляла 144,95 тысячи тенге - на 5,1 процента больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

В то же время, с учетом уровня инфляции, реальная покупательская способность зарплат казахстанцев, напротив, уменьшилась на 2,4 процента. Наибольший прирост зафиксирован в области административного и вспомогательного обслуживания (+15,1 процента за год), риелторской деятельности (+6,6 процента) и АПК (+5,7 процента).

Примечательно что, несмотря на курс страны на модернизацию и цифровизацию, сильнее всего ощутили снижение покупательской способности зарплат сотрудники профессиональной научной и технической сферы деятельности (-25,5 процента год-к-году). Номинальная заработная плата в научно-технических отраслях сократилась до 245,17 тысяч тенге по итогам I полугодия, это на 19,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

При этом в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы предусмотрена подготовка кадров именно с техническим и профессиональным образованием, с учетом потребностей рынка труда. Более того, в рамках Модернизации 3.0, по инициативе Главы государства начинается реализация проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех".

Впрочем, несмотря на снижение, заработные платы в наукоемких отраслях все еще остаются одними из самых высоких по РК. Выше них только зарплаты сотрудников финансовой и страховой сферы - 303,13 тысяч тенге, +10,9 процента за год. Выросла и покупательская способность занятых в этом сегменте - на 2,9 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В региональном разрезе сохранить и даже немного увеличить реальный уровень заработных плат сумели только работодатели Актюбинской области: +0,8 процента за год. Номинальный рост составил +7,7 процента, до 121,28 тысяч тенге по итогам I полугодия.

Наибольшее сокращение покупательской способности отмечено в регионе с самым высоким уровнем зарплат - Атырауской области: сразу -10,9 процента. Номинальное сокращение заработной платы составило -3 процента, до 253,9 тысяч тенге.

В многолетней динамике падение покупательской способности зарплат началось еще в кризисном 2015 году (-2,3процента к 2014), и продолжилось в 2016 (-1,1процента к 2015).

Кризисный период сказался на резком спаде роста ВВП - всего порядка +1 процента за год, хотя ранее, в 2011-2014 годах прирост составлял +4-7 процента. Примечательно в то же время, что в текущем году негативный тренд был переломлен, и рост ВВП заметно пошел в гору (по итогам I полугодия - сразу +4,2 процента к аналогичному периоду годом ранее), однако покупательская способность зарплат не только не восстановилась, но и продолжила уходить в минус.
Источник: Tengrinews.kz
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