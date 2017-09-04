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Глава государства поручил пересмотреть некоторые виды налогов

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Глава государства поручил пересмотреть некоторые виды налогов
Фото с сайта inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК поручил пересмотреть некоторые виды налогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на рассмотрение Парламента будет внесен проект нового Налогового кодекса. Мы должны значительно улучшить налоговую политику и стимулировать бизнес работать прозрачно, без «серых» схем. Это я хочу, как раз, к Досаеву обратиться (Ерболат Досаев, вице-премьер РК - «Казинформ»). Сейчас изменились условия, мировой рынок изменился. (...) Конечно, в хорошие годы мы сделали «плоский» подоходный налог - 10 процентов всем, 20 процентов корпоративный налог - всем. Я считаю, мы правильно делали. А сейчас надо посмотреть - где источники доходов нашего бюджета, как приспособить Налоговый кодекс к этому?», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент обратился к депутатам с просьбой очень внимательно изучить мировой опыт, в том числе опыт стран Северной Европы, где корпоративный налог достигает 40 процентов, и напомнил, что в Казахстане бесплатное образование, здравоохранение, за которые нужно платить.

Глава государства поручил также в ходе текущей сессии отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, обновить таможенное законодательство.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
  • Tatyana01
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:00
Как говорится: перед смертью не надышишься. Хотя, сомневаюсь, что на смену одному ненасытному не придет другой, еще более алчный. И будут они тут хавать до тех пор, пока не останется народ один в мертвой пустыне..
 
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  • Лесник
  • Mestnyi
  • Ingul
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 14:52
Интересно, здесь кто-то получил адекватное лечение в этой самой "бесплатной" медицине???
Бесплатная медицина - ха ха ха.... bravo
 
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  • arelav_74
  • Sazan
  • Лесник
  • Mestnyi
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 14:47
Вы меня извините, но если изучить "мировой опыт" повнимательнее, то можно увидеть, что налоги в развитых европейских странах высокие, при низком уровне коррупции... Вот когда коррупцию победите или минимизируете, тогда и налоги повышайте, а пока что это просто обдирательство... Это уже не государство, а разбойничья шайка какая-то с бесграничными запросами....
 
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  • Sazan
  • Mestnyi
  • Intel
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:03
напомнил, что в Казахстане бесплатное образование, здравоохранение, за которые нужно платить.

Даже сыр в мышеловке уже не бесплатен.

Государсво не имеет доходов кроме налогообложения? А где, простите, нефть и прочие недра? Куда лавэ ныкаете, дорогущий наш мистер президент? look
 
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  • akulina
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  • Sazan
  • Intel
  • Гульнар Капарова
 goblin (Посетители) Сегодня, 13:29
а что если глава государства будет прямо отвечать за назначаемых и утверждаемых им вороватых министров и акимов, благодаря которым бюджет тает, как снег в мае, и добровольно откажется от иммунитета от уголовного преследования себя и своей семьи?...
может, тогда налоги пойдут, куда надо ?
может всевидящие и веслышащие чебурашки специальные сотрудники с короткими ручками смогут вернуть капиталы из-за рубежа?
да ну, бред какой-то...
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:20
Всего в 2 раза поднять налог?
Да заберайте все, чё уж там мелочиться...

Казахстане бесплатное образование, здравоохранение

А разве со следующего года у нас не страховая медицина? Вроде как с зарплат с 18 года будут удерживать мед.страховку.

Да, кстаи, господин президент, народ еще дышит бесплатно.
 
 

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