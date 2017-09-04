Глава государства поручил пересмотреть некоторые виды налогов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК поручил пересмотреть некоторые виды налогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В этом году на рассмотрение Парламента будет внесен проект нового Налогового кодекса. Мы должны значительно улучшить налоговую политику и стимулировать бизнес работать прозрачно, без «серых» схем. Это я хочу, как раз, к Досаеву обратиться (Ерболат Досаев, вице-премьер РК - «Казинформ»). Сейчас изменились условия, мировой рынок изменился. (...) Конечно, в хорошие годы мы сделали «плоский» подоходный налог - 10 процентов всем, 20 процентов корпоративный налог - всем. Я считаю, мы правильно делали. А сейчас надо посмотреть - где источники доходов нашего бюджета, как приспособить Налоговый кодекс к этому?», - сказал Нурсултан Назарбаев.



Президент обратился к депутатам с просьбой очень внимательно изучить мировой опыт, в том числе опыт стран Северной Европы, где корпоративный налог достигает 40 процентов, и напомнил, что в Казахстане бесплатное образование, здравоохранение, за которые нужно платить.



Глава государства поручил также в ходе текущей сессии отменить неэффективные льготы и преференции, упростить налоговое администрирование, обновить таможенное законодательство.