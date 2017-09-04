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Рассмотреть вопрос повышения тарифов ЖКХ поручил Назарбаев правительству

Просмотров:397 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Рассмотреть вопрос повышения тарифов ЖКХ поручил Назарбаев правительству
Иллюстративное фото
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов в эту сферу, передает корреспондент Today.kz.

Глава государства отметил, что модернизация водотеплоснабжения требует огромных средств. Для привлечения инвесторов следует совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ.

"Если мы на все потребление ЖКХ – электроэнергия, тепло, вода и все остальное - не будем поднимать тарифы, не будут приходить инвесторы. Каждый инвестор, когда приходит, спрашивает, если я построю станцию вам, за сколько я буду продавать электроэнергию, сколько будет стоить тепло? Не надо этого бояться, мы проходили. Когда мы в свое время в начале независимости этим делом занимались, мы защитили малообеспеченные семьи. Это не такое уж большое дело, если правительство подумает, пойдет постепенным образом. У нас самая дешевая электроэнергия во всем постсоветском пространстве", - сказал Назарбаев.

Президент отметил, что коммунальные услуги в России в четыре раза выше, чем в Казахстане.

"Но есть другая сторона медали - платежеспособность населения. Какой доход, какие зарплаты - все это надо в комплексе смотреть. Создавая условия платежеспособности, повысить тарифы. Иначе мы не будем развивать ни электроэнергию, ни коммунальное хозяйство, ни старые заржавевшие трубы не будем менять, не будем сносить старые здания. Надо помнить, это можно решить. Правительству надо сесть и крепко подумать, разъяснить. Никуда нам не деться от этого. Мы дотируем газ, нефть. Почему у нас газификация плохо идет? Потому что практически не платят. В южных регионах газ сколько стоит? В мире сегодня даже при технических ценах стоимость 100 кубометров – 150 долларов, у нас платят 20-30 долларов. Мы в каком обществе живем? Мы не в коммунизме живем, правда? Поэтому за все удобства надо платить, надо разъяснять, решать, еще раз хочу сказать, сбалансированно", - добавил Назарбаев.

Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента Назарбаев объяснил назначение двух новых заместителей премьер-министра, а также дал ряд поручений, связанных с упразднением неэффективных льгот и наделения Нацбанка РК большими законодательными возможностями по контролю над деятельностью банков.

Глава государства отметил, что граждане страны имеют право знать о решениях правительства и других госорганов, призвав обе ветви власти проявлять больше инициативы. Президент также раскритиковал строительство дворцов с бассейнами под детсады, а также высказался о необходимости банкротства олигархических сельскохозяйственных предприятий и качественного отечественного кинематографа.

Кроме того, стали известны планы о дальнейшем использовании объектов EXPO-2017 после окончания выставки.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 11 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:06
Я не знаю каким местом он думает, но точно не головой.
 
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  • Mestnyi
  • tom2005
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:34
аха...повысьте тарифы, шоб в тех жкх где отпрыгнув от проблем домов которым по 30...40...лет и далее у их рвуководства толще стал карман начисляя-взымая плату за воздух с жителей квартир. poka
 
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  • Лесник
  • Mestnyi
  • tom2005
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Шым-Актау
Мы что родились чтобы обеспечивать счастливое будущее "инвесторов в ЖКХ"?

Нет конечно. Вы родились, чтобы содержать и удовлетворять потребности высокопоставленых, властьимеющих и других гос. служащих страны, имеющих доступ к государственному бюджету...
 
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  • tom2005
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:24
Цитата: Шым-Актау
населению надо платить за дорожающие продукты, бензин/дизтопливо, детям высшее образование оплачивать, одежду покупать, налоги оплачивать

Ну вот...
Ты им идею подкинул, где еще можно с народа шкуру содрать.... lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • tom2005
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:24
Создавая условия платежеспособности, повысить тарифы....
Цены за последние 3 года росли как на дрожжах, а зп за 3 года нам один раз только индексировали, по-минимуму... Вы вообще о чем, какие условия платежеспособности вы нам создали??? А может властьимеющих казнокрадов пора сажать???
 
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  • Mestnyi
  • Tatyana01
  • Лесник
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:06
А что же он не подумает о том что кроме ЖКХ населению надо платить за дорожающие продукты, бензин/дизтопливо, детям высшее образование оплачивать, одежду покупать, налоги оплачивать и т.д.?
Мы что родились чтобы обеспечивать счастливое будущее "инвесторов в ЖКХ"?
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
  • Tatyana01
  • tom2005
 zhanino (Посетители) Сегодня, 14:45
ну начинается, типа народ все схавает
 
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  • zhanino
  • ЁмоЁ
  • Лесник
  • Tatyana01
  • tom2005
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 14:38
Качество предоставляемых услуг надо в порядок привести, а то тарифы поднимут, а как была вода ржавая и напряжение в сети минимальное, так и останется!

 
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  • arelav_74
  • Tatyana01
  • tom2005
 audit (Посетители) Сегодня, 14:38
инвесторы? серьезно? ********************эти компании собирают огромные средства с населения. еще больше с юр.лиц. сами они вполне могут инвестировать во что угодно. уберите коррупцию и все.

или.. коррупция уберет вас.

миллион теньге ежемесячно платит одно коммунальное предприятие другому - КЖСА МАЭКу - за картотеку города. ау КНБ, че там, как дела? зп у водителя гл. инженера КЖСА 190 тыщ за ковыряние в ноздре 5 дней в неделю. ау Прокуратура, че почем?
 
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  • tom2005
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:27
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Ну так и за работу тоже тогда надо платить, а не подачки давать...
 
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