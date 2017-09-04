Нацбанк случайно подсказал, в какую валюту надо инвестировать казахстанцам

Сообщение ЕНПФ о том, что в июле за счет накоплений вкладчиков этого государственного монополиста было приобретено облигаций Казначейства США почти на миллиард долларов, ясно дало понять, на какую валюту нужно ставить сейчас казахстанцам.



Напомним, что инвестированием пенсионных активов ЕНПФ занимается Нацбанк. Как выясняется, в июле им было приобретено краткосрочных облигаций казначейства США на 314,0 млрд тенге по номинальной стоимости. Средневзвешенная доходность по этим бумагам невелика – всего 1,0% годовых



Всего же в государственные ценные бумаги иностранных государств за июль было вложено пенсионных накоплений на 321,4 млрд тенге, в результате чего их общий объем в инвестиционном портфеле ЕНПФ увеличился в 1,8 раза до 747,6 млрд тенге, а доля в нем выросла до 10,3%.



Для сравнения: в казахстанские ГЦБ за июль Нацбанк инвестировал пенсионных активов лишь на 84,1 млрд. тенге. Правда, и без того эти финансовые инструменты, предлагаемые рынку Минфином и Нацбанком, занимают ключевую долю в портфеле ЕНПФ — 42,8%, а в абсолютном выражении в них было вложено на начало августа 3 трлн 112,8 млрд. тенге.



А как же дедолларизация?



На фоне деклараций руководства Нацбанка о приверженности курсу на дедолларизацию такой расклад, конечно же, выглядит удивительным. Более того, в июле резко выросла и текущая стоимость вкладов в иностранных банках за счет пенсионных активов ЕНПФ, — на 43,7% до 394,5 млрд тенге, а в абсолютном выражении – на 119,9 млрд тенге или порядка $370 млн. Всего за этот месяц было открыто 5 вкладов (все – долларовые) на общую сумму в 274,1 млрд тенге или $840 млн. Размещены же вклады были в лондонских отделениях японских банков Mizuho Corporate Bank и Bank of Tokyo—Mitsubishi, гонконгском отделении Credit Agricole и в нидерландском ING Bank. При этом средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках невелика – 1,3% годовых.



Теперь получается, что текущая стоимость вкладов за счет пенсионных активов ЕНПФ в отечественных банках оказалась меньше, чем в иностранных, составив на 1 августа 336,5 млрд тенге с приростом за июль лишь на 2,2 млрд тенге. При этом средневзвешенная доходность по таким вкладам гораздо выше – 10,7% годовых, что, конечно же, не может вызвать вопросы к Нацбанку, отдающему теперь предпочтение зарубежным банкам. Показательно и то, что уменьшилась и текущая стоимость облигаций казахстанских банков второго уровня в инвестиционном портфеле ЕНПФ — на 7,3 млрд тенге до 1 трлн 358,6 млрд тенге.



Или спасти пенсии, или «растворить» их в облигациях отечественных компаний



Отметим также, что Нацбанк увеличил инвестиции пенсионных активов в корпоративные облигации иностранных эмитентов, что повлекло рост их текущей стоимости на 3,2 млрд тенге до 131,5 млрд тенге, тогда как вложения в такие же инструменты отечественных компаний снизились на 11,8 млрд тенге до 61,6 млрд тенге



Исключение здесь составили облигации казахстанских квазигосударственных организаций – текущая стоимость их облигаций выросла в июле на 7,6 млрд тенге до 815,8 млрд тенге.



О том, что Нацбанк ставит сейчас на американскую валюту, говорит и быстрое увеличение в этом году той части инвестиционного портфеля ЕНПФ, в которую входят финансовые инструменты, номинированные в долларах. Ее объем вырос с начала года на 36,2% до 2 трлн 33,0 млрд тенге, тогда как тенговая часть увеличилась лишь на 1,1% до 5 трлн 197,2 млрд тенге.