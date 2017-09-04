Китай меняет правила игры на рынке нефти

Китай готовит запуск фьючерса на нефть, номинированного в юанях, с возможной конвертацией в золото. По мнению экспертов, это может в корне изменить правила игры на нефтяном рынке, так как позволит экспортерам сырья избегать использования доллара, пишет vestifinance.ru.



Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, данный контракт может стать новым эталоном для трейдеров, только на этот раз базироваться он будет уже в Азии. Напомним, сейчас на мировом рынке торгуются два эталонных контракта на сырую нефть — WTI и Brent, и оба они номинированы в долларах США.



Появление фьючерса, номинированного в юанях, позволит экспортерам, например России и Ирану, избегать использования долларов и в случае необходимости обходить санкции. Кроме того, на биржах Гонконга и Шанхая можно будет конвертировать юань в золото, что станет дополнительным стимулом для смещения торговли в Азию, пишет агентство Nikkei.



«Shanghai International Energy Exchange в июне и июле провела необходимые подготовительные работы, а также тестовые торги, а сейчас приступает к обучению потенциальных участников. Это будет первый в Китае товарный фьючерсный контракт, открытый для иностранных компаний, таких как инвестиционные фонды, торговые дома и нефтяные компании», — пишет агентство.



Многие эксперты, в том числе и американские, признают, что теперь правила игры на глобальном энергетическом рынке могут измениться.



К слову, Китай давно хочет снизить доминирование доллара США на сырьевых рынках. Уже были запущены фьючерсы на золото, они торгуются на Shanghai Gold Exchange с апреля 2016 г., сейчас биржа планирует запустить торги на бирже в Будапеште — уже к концу этого года. Кроме того, контракты на золото в юанях в июле были запущены в Гонконге.



Кстати, Китай использует и элемент давления, заявляя, что те, кто не захочет продавать нефть через новый контракт в юанях, потеряет долю на китайском рынке. Так, например, если верить китайским СМИ, Пекин уже предложил расчеты в юанях Саудовской Аравии. Пока неизвестно, каким был ответ саудитов, однако Китай уже сократил долю импорта нефти из Саудовской Аравии.