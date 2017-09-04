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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Китай меняет правила игры на рынке нефти

Просмотров:635 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Китай меняет правила игры на рынке нефти
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Китай готовит запуск фьючерса на нефть, номинированного в юанях, с возможной конвертацией в золото. По мнению экспертов, это может в корне изменить правила игры на нефтяном рынке, так как позволит экспортерам сырья избегать использования доллара, пишет vestifinance.ru.

Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, данный контракт может стать новым эталоном для трейдеров, только на этот раз базироваться он будет уже в Азии. Напомним, сейчас на мировом рынке торгуются два эталонных контракта на сырую нефть — WTI и Brent, и оба они номинированы в долларах США.

Появление фьючерса, номинированного в юанях, позволит экспортерам, например России и Ирану, избегать использования долларов и в случае необходимости обходить санкции. Кроме того, на биржах Гонконга и Шанхая можно будет конвертировать юань в золото, что станет дополнительным стимулом для смещения торговли в Азию, пишет агентство Nikkei.

«Shanghai International Energy Exchange в июне и июле провела необходимые подготовительные работы, а также тестовые торги, а сейчас приступает к обучению потенциальных участников. Это будет первый в Китае товарный фьючерсный контракт, открытый для иностранных компаний, таких как инвестиционные фонды, торговые дома и нефтяные компании», — пишет агентство.

Многие эксперты, в том числе и американские, признают, что теперь правила игры на глобальном энергетическом рынке могут измениться.

К слову, Китай давно хочет снизить доминирование доллара США на сырьевых рынках. Уже были запущены фьючерсы на золото, они торгуются на Shanghai Gold Exchange с апреля 2016 г., сейчас биржа планирует запустить торги на бирже в Будапеште — уже к концу этого года. Кроме того, контракты на золото в юанях в июле были запущены в Гонконге.

Кстати, Китай использует и элемент давления, заявляя, что те, кто не захочет продавать нефть через новый контракт в юанях, потеряет долю на китайском рынке. Так, например, если верить китайским СМИ, Пекин уже предложил расчеты в юанях Саудовской Аравии. Пока неизвестно, каким был ответ саудитов, однако Китай уже сократил долю импорта нефти из Саудовской Аравии.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 5 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:23
Ого,приятная какая новость.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Самат Тулегенов (Посетители) Сегодня, 17:37
Не понимаю чему все радуются Китай,США? они преследуют свои интересы и пока не известно, что в конечном итоге лучше для нас.
 
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  • ЁмоЁ
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:37
Thornhill,
Пиндосы неоднократно наезжали на Китай по поводу того, почему юань до сих пор не резервная валюта? Но китайские товарищи хитро улыбались и говорили - как только, так сразу! Ибо понимали, что дорогой юань им не выгоден как экспортерам, дешёвый юань - дешёвый товар - конкуренты загибаются. Посмотрим, удастся ли им удержать этот тренд при нефтяных фьючерсах в юанях.
 
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  • ЁмоЁ
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:08
Китай по факту первая экономика в мире. Но вот почемуто наша экономика завязана на долларах!
Опять мы останемся за бортом нововведений!
А Китай молодцы! С годами они всё подомнут под себя!
Пора банкам открывать счета в юанях!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • arelav_74
  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:02
Пиндосы постепенно теряют власть над миром. Ох, как они этого не хотят. Походу будет большая заварушка. Больше всего пугает, что эти неадекваты имеют ЯО и они реально его могут применить (история это подтверждает)

Кстати, новость вышла после сходки БРИКС. Тоже не просто так.
 
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  • arelav_74
  • Mestnyi
  • ЁмоЁ
  • Thornhill
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:39
Ухтышь! Все чудесатее и чудесатее. Счаззз им госдеп организует или майдан уйгуров в СУАР, или прогулки Навального по Тяньаньмень dada
 
 

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