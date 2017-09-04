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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ехали цыгане...

Просмотров:618 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Ехали цыгане...
фото с сайта azh.kz
На днях отправила меня редакция "АЖ" как новичка в первую командировку - прокатиться в Актау на поезде «Атырау – Мангышлак». Ходит он ежедневно, но, оказывается, все равно билеты надо покупать заранее – мне удалось на нужный день взять только на общие места в плацкартном вагоне за 2633 тенге. Впечатлений - масса.

Ехали цыгане...


Одно из самых тяжёлых – в сильную жару окна почти все не открывались, кондиционер не работал. Можете представить себе состояние пассажиров: вылезающие из орбит глаза, густой запах пота от множества людей в замкнутом пространстве.

Ехали цыгане...


Через 15 минут после отправления – станция Тендык, стоянка 20 минут, дольше стоим, чем едем. После этого было ещё много остановок. Я пошёл посмотреть расписание и обнаружил, что до Мангистау поезд останавливается на 40 разъездах. В дальнейшем выяснилось, что на каждом разъезде стоим по 15 минут. В общем, как уже сказал - этот поезд больше стоял, чем ехал.

Ехали цыгане...


..Я стоял у окна возле купе проводника и жадно глотал воздух через небольшую щель, когда ко мне подошёл молодой человек в трениках и футболке и попросил не загораживать единственный источник кислорода в вагоне. Оказалось, это проводник. Форму, по его словам, он надевает только на относительно больших станциях. От этих слов и духоты меня едва не охватил приступ нервического смеха: в таких ситуациях, наверное, спасает только чёрный юмор.

Ехали цыгане...


В 15.01 доехали до Маката. Стоянка 30 минут. Пассажиры как горох высыпали из вагонов и устремились в тенёк. Нарасхват покупают у подтянувшихся к составу местных торговцев ледяную минералку и мороженое. Ехать ещё 14 часов. Пассажиры злые, усталые, все чувствуют себя товарищами по несчастью. Некоторые громко рассуждают о том, что лучше бы поехали на такси: вроде бы можно в три перегона – Атырау-Кульсары-Бейнеу-Актау – добраться за 10-12 тысяч. Всё дешевле, чем на самолёте, стоимость полёта на котором около 24 тысяч.

Ехали цыгане...

Ехали цыгане...


Интересный вид на состав открывается снаружи: старые обшарпанные вагоны, окна подпёрты пустыми пластиковыми баклажками. Словно едет цыганский табор.

Ехали цыгане...


Одной пожилой женщине стало плохо, поднялось давление.

- Периодически езжу в Атырау к дочерям и внукам и обратно к себе в Актау, - говорит она, приняв таблетки. – Но в такое жаркое время, наверное, больше не поеду – так ведь и умереть можно.

Ехали цыгане...


Поговорил с другими пассажирами. Они все наперебой жаловались: мобильный телефон здесь не зарядить, розетки не работают; вода в титане грязная; полотенца грязные, постельное бельё ветхое; туалет не убран и там невыносимый запах.

Это единственный поезд, связывающий два нефтяных «богатых» края.
Источник: Ак Жайык
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Комментарии ( 11 )

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  • Сергей Владимиров
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 19:27
Интересный вид на состав открывается снаружи: старые обшарпанные вагоны, окна подпёрты пустыми пластиковыми баклажками. Словно едет цыганский табор.

Судя по всему с нулевых годов ничего не изменилось. А почему тогда цены на билеты выросли?
 
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albatross (Посетители) Сегодня, 19:22
Была как-то тут на "Ладе" статья год назад: " Руководитель АО "Пассажирские перевозки" Нурдаулет Килыбай обнародовал номер своего сотового телефона для приема по WhatsApp жалоб от пассажиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Его номер указал в социальных сетях житель Астаны Габит Нургалиев. "Друзья кто ездит поездом? Все, да? Так записываем номер WhatsApp +77055955511, только ‪‎сообщения‬ с фотографиями о состоянии поездов (...). Президент АО "Пассажирские перевозки" будет реагировать 24 часа в сутки", - написал он.

В компании "Пассажирские перевозки" подтвердили подлинность номера руководителя."

За подлинность номера не ручаюсь...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:19
Зато дёшево и доступно.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Сергей Владимиров
 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:07
Вот позор так позор. Экспо проводим,готовимся к олимпиаде или как её там,а гадим под себя воруя и причмокивая смачно. Поезд позор,в Гватемале таких нет они у них в музее их показывают толерантным европейцам для поднятия тонуса.

Я всегда знаю,что хочу и,что делаю.
 
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audit (Посетители) Сегодня, 18:50
типа хочешь стать чиновником, прокатись от Бейнеу до Актау на поезде ахаха
 
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  • Пантера
 kk13 (Посетители) Сегодня, 18:42
Все прекрасно и отлично билетов нет значит тенге поступают в казну , а то что кому то не нравиться , то пускай пешком .... Наш ЖД самый лучший в постпространстве СНГ! Так говорил бы чинуша из ЖД!!!
 
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  • Mestnyi
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 17:53
Давным давно сложилось так что у нас была пересадка в Актюбинске и билеты были только в общий вагон, эти сутки в поезде я не забуду никогда
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:47
akulina,
Хех! Вот так ездить надо! crazy

Mestnyi,
Вот и я о том же. У нас все вагоны вот ТАКИЕ dada
 
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  • Швейк
  • Sazan
  • goblin
  • Пантера
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:42
Ща представитель КТЖ выйдет на арену цирка и объявит, что все не так плачевно, как описал пассажир. Ему просто не повезло и он попал в единственный плохой вагон, который еще не успели заменить, а в остальных вагонах чище, чем у вас дома.
Проходили уже это не раз...
 
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  • Mestnyi
  • бася
  • Sazan
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:41
Эхххх, жаль на крышах вагонов нельзя ехать как в Гражданскую. С ветерком и басмачами crazy
 
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