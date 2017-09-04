Ехали цыгане...

На днях отправила меня редакция "АЖ" как новичка в первую командировку - прокатиться в Актау на поезде «Атырау – Мангышлак». Ходит он ежедневно, но, оказывается, все равно билеты надо покупать заранее – мне удалось на нужный день взять только на общие места в плацкартном вагоне за 2633 тенге. Впечатлений - масса.Одно из самых тяжёлых – в сильную жару окна почти все не открывались, кондиционер не работал. Можете представить себе состояние пассажиров: вылезающие из орбит глаза, густой запах пота от множества людей в замкнутом пространстве.Через 15 минут после отправления – станция Тендык, стоянка 20 минут, дольше стоим, чем едем. После этого было ещё много остановок. Я пошёл посмотреть расписание и обнаружил, что до Мангистау поезд останавливается на 40 разъездах. В дальнейшем выяснилось, что на каждом разъезде стоим по 15 минут. В общем, как уже сказал - этот поезд больше стоял, чем ехал...Я стоял у окна возле купе проводника и жадно глотал воздух через небольшую щель, когда ко мне подошёл молодой человек в трениках и футболке и попросил не загораживать единственный источник кислорода в вагоне. Оказалось, это проводник. Форму, по его словам, он надевает только на относительно больших станциях. От этих слов и духоты меня едва не охватил приступ нервического смеха: в таких ситуациях, наверное, спасает только чёрный юмор.В 15.01 доехали до Маката. Стоянка 30 минут. Пассажиры как горох высыпали из вагонов и устремились в тенёк. Нарасхват покупают у подтянувшихся к составу местных торговцев ледяную минералку и мороженое. Ехать ещё 14 часов. Пассажиры злые, усталые, все чувствуют себя товарищами по несчастью. Некоторые громко рассуждают о том, что лучше бы поехали на такси: вроде бы можно в три перегона – Атырау-Кульсары-Бейнеу-Актау – добраться за 10-12 тысяч. Всё дешевле, чем на самолёте, стоимость полёта на котором около 24 тысяч.Интересный вид на состав открывается снаружи: старые обшарпанные вагоны, окна подпёрты пустыми пластиковыми баклажками. Словно едет цыганский табор.Одной пожилой женщине стало плохо, поднялось давление.- Периодически езжу в Атырау к дочерям и внукам и обратно к себе в Актау, - говорит она, приняв таблетки. – Но в такое жаркое время, наверное, больше не поеду – так ведь и умереть можно.Поговорил с другими пассажирами. Они все наперебой жаловались: мобильный телефон здесь не зарядить, розетки не работают; вода в титане грязная; полотенца грязные, постельное бельё ветхое; туалет не убран и там невыносимый запах.Это единственный поезд, связывающий два нефтяных «богатых» края.