"Забросали камнями". Касымов рассказал о хронологии событий возле "Абу Даби Плаза"

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о хронологии событий возле "Абу Даби Плаза", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Все началось из-за инцидента охраны с иностранными рабочими - гражданами Индии. Достоверно установлено, что мотив был не тот, который в начале заявляли. Мотив был, что они все после смены напором пошли. Не проходили через рамку. Сделали замечание, возникла потасовка, после которой граждане Индии избили охранника. Там пострадавшим был один наш гражданин-охранник, который сообщил об этом другим постам", - заявил Касымов.



"После этого, когда смена уже заходила в жилой массив, те охранники уже здесь в одном месте избили гражданина Индии. Потом еще в двух местах на территории избили еще двух граждан Индии. Вот вся потасовка", - добавил министр.



"После того, как были избиты три гражданина Индии, смена (рабочих) повернулась обратно и забросала камнями охранный пост. Все началось в 19.30. Только в 20.05 охрана сообщила об этом в полицию. Приехали наряды. Проблема была с тем, что многие не знают языка. Приехала опергруппа, владеющая английским языком, но так как там (среди иностранных рабочих) никто не владел, мы попросили посольство. Посольство, спасибо им большое за поддержку, буквально через 25 минут прислали представителя. Был первый консул и они оказали нам помощь", - отметил министр внутренних дел.



"На улице избили еще двух граждан Индии, это буквально в 20.10 случилось и в 20.20. Этих граждан нашли внутри помещения, отправили в больницу. Потом вокруг этого городка начали собираться гражданские лица, вы их все видели. Можно было бы сразу их привлечь к ответственности, но мы дали возможность прокуратуре провести беседу. Выступал прокурор города. Аким приехал с ними побеседовал. Но вы все видели, как они себя вели. Поэтому были вынуждены самых активных... И я вам скажу так: чем больше мы их всех уговаривали, тем больше людей там появлялось. Поэтому 56 человек доставили в отдел полиции, со всеми провели беседу. С теми, кто активно нарушал порядок мы составили материалы, отправили в суд. 8 человек были привлечены к административной ответственности: 15 суток, 10 суток, 5 суток", - поделился глава МВД.



"В 21.45 мы приступили к осмотру места происшествия. Это инцидент, который произошел. Все остальное, что дальше происходило - это, конечно, нонсенс", - подчеркнул Касымов.



"Нами возбуждено три уголовных дела, проводится расследование. Мы держим расследование под контролем", - также заявил министр.