У туристок из Швейцарии отобрали автомобиль в Карагандинской области

У туристок из Швейцарии отобрали автомобиль в Приозерске, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ДВД Карагандинской области, гражданок Швейцарии, путешествовавших по Казахстану, ограбили в Приозерске. Девушки следовали из Алматы в Астану на арендованном автомобиле. В Приозерске неизвестный применил насилие и забрал транспорт.



"Полицейскими установлен и задержан 21-летний подозреваемый, который открыто похитил машину у следовавших из Алматы в Астану граждан Швейцарии на автомобиле KIA Rio. 5 сентября текущего года на телефон дежурной части города Приозерск позвонили 20- и 21-летняя гражданки Швейцарии и сообщили, что неизвестный, применив насилие, забрал арендованное транспортное средство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УВД города Приозерск задержан подозреваемый, у которого изъят похищенный автомобиль. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - прокомментировал произошедшее руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.



В ДВД региона отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой", выясняются все обстоятельства произошедшего.



Также, по данным Бахытжана Кудиярова, для швейцарских туристок полицейскими были созданы все необходимые условия. Они размещены в гостинице, им предоставлены переводчик и питание.