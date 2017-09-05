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Министр энергетики: Не считаю тарифы на электроэнергию завышенными

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Министр энергетики: Не считаю тарифы на электроэнергию завышенными
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Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал предложение Президента Нурсултана Назарбаева повысить тарифы в сфере ЖКХ, сообщает МИА «Казинформ».

«Речь, по всей видимости, шла о том, что тарифы на услуги ЖКХ должны быть адекватными для гарантии возврата инвестиций частных компаний, которые готовы были бы вкладывать свои средства в жилищно-коммунальное хозяйство. Во многих регионах тарифы субсидируются, топливо закупается за счет республиканского и местного бюджета. Сегодня Премьер-Министр поручил рассмотреть заявки трех регионов - Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областей - по субсидированию закупа топлива для осенне-зимнего периода. То есть на самом деле расходы на приобретение топлива должны быть в тарифе, а акимы работают так, чтобы получить деньги из регионов и не поднимать тарифы в регионах. По нашему мнению, нужно наладить стабильную работу, привлекать инвесторов, устанавливать современное оборудование, снижать себестоимость и потери, которые неизбежны при работах крупных ТЭЦ, построенных у нас в советский период. Тогда будут адекватные тарифы и возврат инвестиций», - рассказал Бозумбаев журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр сообщил, что не считает тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными.

«Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными. В нашем регионе они - одни из самых низких, поэтому, если говорить для станций - тариф на крупных станциях национального значения за киловатт час семь-восемь тенге, до трех тенге - тариф АО «KEGOC», 5-6 тенге - тариф РЭКа», - сказал Бозумбаев.

Напомним, вчера Президент Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что без повышения тарифов в сферу ЖКХ нельзя привлечь инвесторов. Между тем, как сегодня рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, потребители в Казахстане задолжали за коммунальные услуги более 13 млрд тенге.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • nadiuna
  • akulina
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:29
Цитата: Sazan
Вместо того чтобы снижать нагрузку на граждан он радуется повышению

а что ему не радоваться, с повышением цен растет и его зарплата с премией

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • nadiuna
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:22
Цитата: Sazan
Куда этот наш президент смотрит?

"предложение Президента Нурсултана Назарбаева повысить тарифы в сфере ЖКХ, сообщает МИА «Казинформ»".
 
-1
  • Taimur
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  • Aktauskaya pravda
 Sazan (Посетители) Сегодня, 13:44
при работах крупных ТЭЦ, построенных у нас в советский период.

Сами строить не пробовали?
Сидит рыло еще чето лечит.
Куда этот наш президент смотрит? Че за бессовестный министр? Не министр-хамло!
Вместо того чтобы снижать нагрузку на граждан он радуется повышению devil
 
 

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