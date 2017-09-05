Минздрав предупредил казахстанцев об опасных вирусах за границей

Министерство здравоохранения разработало памятку для туристов по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний.



Министерство здравоохранения предупреждает казахстанцев, выезжающих за границу, об особо опасных и вновь возникающих инфекционных заболеваниях. Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК изготовил памятку по профилактике вирусов.



"Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в мире остаётся напряжённой. В связи с этим напоминаем о существующих для выезжающих за рубеж туристов рисках и основных мерах профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных болезней", – говорится в сообщении ведомства.



В целях профилактики особо опасных и вновь возникающих инфекционных заболеваний в ведомстве рекомендуют:



- использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Не употреблять лёд, приготовленный из сырой воды;

- посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;

- фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;

- мясо, рыба, морепродукты должны употребляться после термической обработки;

- перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);

- купаться только в бассейнах или специальных водоёмах;

- места проживания (комната, номер отеля и т.п.) должны быть недоступны для комаров (москитные сетки, инсектицидные средства, репелленты);

- во время прогулки на природе, где возможен укус клещей необходимо одевать одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки, длинное платье. На открытые части тела наносить репелленты;

- при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из поездки обязательно обращаться к врачу.



В Министерстве здравоохранения РК рекомендуют использовать информацию при планировании поездок.



По информации Министерства здравоохранения РК, чумой в мире заболел 71 человек, из них в 27 случаях заболевание завершилось летальным исходом. 68 случаев (27 – летальных) зарегистрировано в Мадагаскаре и три в США (без летальных исходов).



Холера была зарегистрирована в 18 странах мира, в основном в странах Африки, отмечено 19015 случаев, из них 2671 – с летальным исходом. Сибирская язва зарегистрирована в 10 странах мира: Индонезия, Индия, Бангладеш, Филиппины, Румыния, Замбия, Танзания, Зимбабве, Кения, Гвинея. Вирусом в этих странах заболело 262 и умерло 49 человек.



Желтой лихорадкой заболело 767 человек, умерло 429 в четырёх странах: Бразилия, Боливия, Перу, Нидерланды. А лихорадкой Ласса в пяти странах Африки (Нигерия, Либерия, Бенин, Того, Съерра-Леоне) заболело 85 человек, умерло – 62. Лихорадка Эбола зарегистрирована в Конго, где заболело 48 человек, из которых восемь умерло.



Лихорадка Чикунгунья зарегистрирована в 12 странах мира: Мексика, США, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Боливия, Колумбия, Перу, Пакистан, Бангладе. Всего в этих странах заболело 5649 человек, без летальных исходов. Заболевания туляремией зарегистрированы в России (11 случаев) и США (один случай), летальных исходов нет. Малярией заболело 6694 человека, 28 – с летальным исходом. Лихорадкой Денге в мире заболело 268317 человек, из них 1596 – умерли. Заболевание зарегистрировано в 12 странах Америки (45936 случаев, 455 летальных), двух странах Африки (283 случая, летальных нет), 14 странах Азии (221129 случаев, 460 летальных), России (два случая, летальных нет), восьми странах Океании (967 случаев, три летальных).



Птичий грипп А(Н7N9) зарегистрирован в Китае – 121 случай, 30 с летальным исходом. Птичий грипп А(Н5N1) зарегистрирован в Индонезии – один случай и Египте - один, летальных исходов нет. Свиной грипп А(Н1N1) зарегистрирован в Индии (три случая) и Мьянме (шесть случаев), все с летальным исходом.



Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) зарегистрирован у 27 больных в четырёх странах Азии (Саудовская Аравия, Катар, Абу-Даби, Ливан), семь – с летальных исходом.



Лихорадка Зика. В мире заболело 218976 человек, из них 35 – умерли. Заболевание зарегистрировано в одной стране Африки (Ангола), 53 странах Америки (218957 случаев, 35 летальных), 3 странах Азии (16 случаев, летальных нет), России (один случай, летальных нет).



Конго-Крымская геморрагическая лихорадка зарегистрирована в трёх странах Африки (ЮАР, Намибия, Сенегал), шести странах Азии (103 случая, 12 летальных), в вдух странах Европы (Россия, Испания) – 72 случая, летальных нет. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом зарегистрирована в России (105 случаев, летальных нет).



Японский энцефалит зарегистрирован в странах Азии (Индия, Тайвань) – 307 случаев (44 летальных) и в Австралии – один летальный случай. Клещевой энцефалит зарегистрирован в Латвии (два случая), России (41 случай), Франция (один случай). Хантавирус зарегистрирован в четырёх странах Америки (19 случаев, два летальных) – США, Чили, Аргентина, Панама.