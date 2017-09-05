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Холодильник научили приезжать на голос хозяина

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 16:54
Холодильник научили приезжать на голос хозяина
Фото с сайта popmech.ru
Японские разработчики представили холодильник, который способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды, сообщает сайт радио "Искатель".

Холодильник способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды. Внешне он похож на крутящуюся тумбочку, тем не менее это полноценный холодильник, который может не просто найти хозяина в квартире, но и предложить ему особое меню.



Представители компании утверждают, что это настоящий персональный робот, который привязывается к конкретному человеку и обладает зачатками интеллекта. Это позволяет ему изучить привычки своего хозяина, а также запомнить топографию жилья и наличие других его обитателей. Робот использует сенсоры, чтобы построить динамическую карту местности и учится перемещаться по ней самостоятельно, не мешая никому из соседей.

По словам разработчиков, после некоторого периода проб и ошибок результат будет следующий: по команде "Холодильник, двигай сюда" робот сам определит местонахождение хозяина, проложит маршрут и пройдет его, при этом ничего не сбив и никого не задавив. При этом временные ограничения, такие как прием гостей или перестановка мебели, должны быть своевременно обработаны системой и внесены в базу.

В будущем создатели планируют оборудовать холодильник электрической нагревающейся поверхностью на верхней плоскости, чтобы подогревать закуски вроде пиццы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:10
Как кто уходит на работу.

Американец: "Подхожу к холодильнику, достаю два яйца,жарю,ем, иду на работу".
Японец:"Подхожу к холодильнику, достаю два яйца,варю,ем, иду на работу".
Расеянин:"Подхожу к тому месту где должен стоять холодильник, чешу два яйца, иду на то место, где раньше была работа" (с) rofl
 
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  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:43
А почему следом за холодильником унитаз не гоняет?
 
 

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