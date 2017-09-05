Холодильник научили приезжать на голос хозяина

Японские разработчики представили холодильник, который способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды, сообщает сайт радио "Искатель".
Холодильник способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды. Внешне он похож на крутящуюся тумбочку, тем не менее это полноценный холодильник, который может не просто найти хозяина в квартире, но и предложить ему особое меню.
Представители компании утверждают, что это настоящий персональный робот, который привязывается к конкретному человеку и обладает зачатками интеллекта. Это позволяет ему изучить привычки своего хозяина, а также запомнить топографию жилья и наличие других его обитателей. Робот использует сенсоры, чтобы построить динамическую карту местности и учится перемещаться по ней самостоятельно, не мешая никому из соседей.
По словам разработчиков, после некоторого периода проб и ошибок результат будет следующий: по команде "Холодильник, двигай сюда" робот сам определит местонахождение хозяина, проложит маршрут и пройдет его, при этом ничего не сбив и никого не задавив. При этом временные ограничения, такие как прием гостей или перестановка мебели, должны быть своевременно обработаны системой и внесены в базу.
В будущем создатели планируют оборудовать холодильник электрической нагревающейся поверхностью на верхней плоскости, чтобы подогревать закуски вроде пиццы.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.