Холодильник научили приезжать на голос хозяина

Японские разработчики представили холодильник, который способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды, сообщает сайт радио "Искатель".Холодильник способен самостоятельно передвигаться и реагировать на голосовые команды. Внешне он похож на крутящуюся тумбочку, тем не менее это полноценный холодильник, который может не просто найти хозяина в квартире, но и предложить ему особое меню.Представители компании утверждают, что это настоящий персональный робот, который привязывается к конкретному человеку и обладает зачатками интеллекта. Это позволяет ему изучить привычки своего хозяина, а также запомнить топографию жилья и наличие других его обитателей. Робот использует сенсоры, чтобы построить динамическую карту местности и учится перемещаться по ней самостоятельно, не мешая никому из соседей.По словам разработчиков, после некоторого периода проб и ошибок результат будет следующий: по команде "Холодильник, двигай сюда" робот сам определит местонахождение хозяина, проложит маршрут и пройдет его, при этом ничего не сбив и никого не задавив. При этом временные ограничения, такие как прием гостей или перестановка мебели, должны быть своевременно обработаны системой и внесены в базу.В будущем создатели планируют оборудовать холодильник электрической нагревающейся поверхностью на верхней плоскости, чтобы подогревать закуски вроде пиццы.