Цены на нефть могут вырасти до 60 долларов в ближайшее время

Цены на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимальных уровней за последний месяц по мере того, как запасы в США падают, а представители ОПЕК проводят вербальные интервенции. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал аналитик ГК FOREX CLUB Валерий Полховский.



Контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 5 сентября в 13.30 по времени Астаны торговались на уровне 52,20 доллара за баррель, что всего на 80 центов ниже ключевого уровня сопротивления в области 53,00.



"Полагаю, что Brent перешел в новый диапазон колебаний. Если месяц назад это была область 48-53, то сейчас она постепенно будет заменена на 50-55. В случае если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то мы можем протестировать и 60 долларов за баррель", - прокомментировал Полховский.



Аналитик отметил, что в последнее время новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный. "Последствия урагана "Харви" выглядят не столь масштабными, как казалось еще неделю назад. Нефтеперерабатывающие мощности постепенно возвращаются к работе. Одновременно ОПЕК сигналят, что план по сокращению добычи выполняется и будет продлен в случае необходимости. Саудовская Аравия излучает уверенность, повышая цены на свой эталонный сорт Arab Light. Запасы в США сокращаются. Безусловно, котировки чувствуют себя уверенно и смогли закрепиться вблизи месячных максимумов", - добавил аналитик.