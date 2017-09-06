Доведенный до отчаяния актюбинец вырезал на груди имя следователя

В следственном изоляторе Актобе доведенный до отчаяния подозреваемый вырезал на груди имя следователя в знак своей невиновности. Об этом сообщает Times kz.Бауыржан Унерзак оказался втянут в массовую драку у ночного клуба "Strike" в центре Актобе. Инцидент произошел рано утром 25 июня. "Мой муж тоже отдыхал в этом клубе. Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно, есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом", - вспоминает Арина Нугманова."Через два дня я получила смс и узнала, что мой супруг находится в розыске. Я была в шоке и сразу же все рассказала Бауыржану. Долго думать мы не стали - обратились к адвокату Зауру Мамедову", - продолжила женщина.По словам Арины, адвокат позвонил следователю и попросил того разъяснить ситуацию. Следователь был занят и связался с адвокатом "разыскиваемого" лишь спустя неделю. "Прошло время, и сотрудники полиции вышли на связь, - рассказывает девушка, - Они просили встречи с мужем, чтобы удостовериться, что он не в бегах. Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство.Мужчина согласился, однако из ДВД его не выпустили. Полисмены стали допрашивать актюбинца, а позже закрыли его в изоляторе в качестве свидетеля - его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки."Ровно два месяца мужа продержали за решеткой. Все это время не было никаких расследований, очных ставок. Если бы они были, то было бы ясно, что он реально простой свидетель, а не участник потасовки. Чтобы спасти мужа, я начала писать в соцсетях, обратилась в городскую прокуратуру, даже собиралась ехать в Астану к главному прокурору. Это ведь просто какой-то беспредел: нарушены права человека!" - вздыхает Нугманова.Когда срок ареста подходил к концу, девушка узнала, что следователи собираются продлить его еще на месяц. Не сдерживая слез, Арина отправилась на встречу к супругу и рассказала ему об этом. На следующий день (28 августа) Бауыржан объявил сухую голодовку. Кроме того, подследственный в знак протеста вырезал лезвием на груди: "В моей смерти прошу винить следователя Картименова".Трое суток мужчина не ел и не пил воду. Его состояние ухудшалось. На судебном заседании 30 августа судья Алданов при всех кричал на прокурора и постановил немедленно отпустить Унерзака под домашний арест."Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу", - говорит жена актюбинца.Домашний арест оформили на месяц. Бауыржану запретили выходить из дома и общаться с журналистами. "В понедельник была первая очная ставка, на которой единственный потерпевший этого дела говорил, что Бауыржан его не резал, а наоборот разнимал. Видеозапись отправили на экспертизу в Алматы, чтобы убедиться, что никакого ножа в руках супруга не было. Все это можно было сделать намного раньше, а не доводить человека до голодовки", - сообщила Арина Нугманова.