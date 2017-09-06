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СМИ: Серик Ахметов выйдет на свободу уже 21 сентября

Просмотров:289 Опубликовано: Сегодня, 08:48
СМИ: Серик Ахметов выйдет на свободу уже 21 сентября
СЕРИК АХМЕТОВ. ФОТО NESPI.KZ
Экс-премьер-министр Казахстана Серик Ахметов выйдет на свободу уже 21 сентября. Бывший высокопоставленный чиновник из 10 лет успел отсидеть неполных два года, передает 31 канал.

Вчера в стенах колонии АК 159/18, где он отбывает свой срок, состоялось закрытое судебное заседание.

Корреспондент 31 канала сообщил, что пока официальных комментариев в суде не дают. Но ранее было известно, что Серик Ахметов просил заменить ему неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Напомним, бывший глава правительства страны был осужден на 10 лет лишения свободы за присвоение вверенного чужого имущества, незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями.

Затем апелляционная инстанция смягчила приговор до 8 лет, а позже по амнистии срок сократили еще на 1 год и 7 месяцев. И вот сегодня суд удовлетворил иск Серика Ахметова и оставшуюся часть срока – 4 года и 26 дней – заменил на ограничение свободы.

По сути, бывший высокопоставленный чиновник выйдет на свободу. Но не сможет покинуть пределы страны и города, посещать увеселительные и питейные заведения. Ему придется отмечаться в полицейском участке.

До этого экс-премьер полностью возместил государству причиненный ущерб.

Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 10:34
А если возьмет взятку обычный чиновник, то все 10 лет там отдыхать останешься за счет государства, то есть нас с вами.
 
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  • Orion
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:26
Я думаю ни кто и не сомневался, что он через годик на свободу с "чистой совестью"...
 
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  • Сергей Владимиров
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:03
не до конца украл? на свободу мсье!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Mestnyi
  • Orion
 dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 09:40
Да здравствует казахстанский суд, самый гуманный суд в мире. applause
 
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  • Сергей Владимиров
 Куратор (Посетители) Сегодня, 09:17
Всё решают деньги.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 manwyk (Посетители) Сегодня, 09:07
Из ряда вон.Это же не голодный хлеб украл,спрос должен быть строже.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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