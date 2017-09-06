Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"

Казахстанские учебники для школьников - пожалуй, самая наболевшая тема последних дней. Ошарашенные креативностью авторов родители то и дело публикуют в соцсетях самые яркие перлы из учебных пособий. На сей раз критике подвергся учебник по литературе, передает NUR.KZ."Мир сошел с ума. Министерство образования, это что? Проверьте автора на адекватность. Не ставьте опыты на детях", - написала Елисавета Абрамова в группе "Алматы. Что? Где? Когда" в Facebook.На фото - одна из "Лингвистических сказок" известной писательницы Людмилы Петрушевской. Она изобилует словами вроде "бутявчонка", "пуськи" и "напызявил".В комментариях пользователи стали делиться скриншотами других интересных заданий из учебников.Тем временем, в научно-практическом центре «Учебник», отвечающем за принятые для школьной программы учебники, отметили, что так называемый «тарабарский язык» впервые использовал Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес», передает Kazday.«Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — «Лингвистическая сказка». Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее.Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе.Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые.Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в государственном ведомстве.