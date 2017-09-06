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Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 09:51
Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"
Иллюстративное фото chto-proishodit.ru
Казахстанские учебники для школьников - пожалуй, самая наболевшая тема последних дней. Ошарашенные креативностью авторов родители то и дело публикуют в соцсетях самые яркие перлы из учебных пособий. На сей раз критике подвергся учебник по литературе, передает NUR.KZ.

"Мир сошел с ума. Министерство образования, это что? Проверьте автора на адекватность. Не ставьте опыты на детях", - написала Елисавета Абрамова в группе "Алматы. Что? Где? Когда" в Facebook.

На фото - одна из "Лингвистических сказок" известной писательницы Людмилы Петрушевской. Она изобилует словами вроде "бутявчонка", "пуськи" и "напызявил".

Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"


В комментариях пользователи стали делиться скриншотами других интересных заданий из учебников.

Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"

Чиновники объяснили, зачем в казахстанских учебниках появились "пуськи" и "бузявка"


Тем временем, в научно-практическом центре «Учебник», отвечающем за принятые для школьной программы учебники, отметили, что так называемый «тарабарский язык» впервые использовал Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес», передает Kazday.

«Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — «Лингвистическая сказка». Целей данного упражнения много, в том числе, например, найти в запутанном, не совсем понятном тексте глагол, существительное и так далее.

Это заставляет ребенка думать, то есть развивать критическое мышление к литературе, в том числе.

Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые.

Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в государственном ведомстве.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Mestnyi
  • Лесник
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:38
Я считаю, эти учебники продвинутые.

Ну так считай, личное мнение еще никто не отменял, только причем здесь образование?-))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:37
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

"Беда" Советского образования - это грамотные люди, которые могут мыслить и выражать свои мысли на уровне выше, чем
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

А Беда, потому как умные люди нынешним правителям не нужны. Им нужно стадо, которым проще управлять...

Сын в этом году пошел в первый класс. Училка на собрании сразу сказала родителям, тонко намекая:
- "Вы же понимаете, что учиться мы будем не только по программе, которая есть в новых учебниках".
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
 Краснов (Посетители) Сегодня, 10:26
«Потом этот текст перекочевал во все учебники мира как упражнение — «Лингвистическая сказка»

Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые.

Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем»

Идиоты да и только. Жаль молодое поколение, с таким ущербными новаторами каменный век с "бутявчонками" и "пуськами" наступит для них намного раньше ядерной войны.
 
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  • Mestnyi
  • leo529
  • PoZitron
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:21

Беда совкового образования — вот тебе понятный и бесспорный текст, прочти и заучи. Я считаю, эти учебники продвинутые.

Просто мы, со старым мышлением, привыкшие к Есенину только (а его тоже за 11 лет хватает) их не понимаем», — заявили в государственном ведомстве

Беда совкового образования? Вы посмотрите на нынешнюю безголовую молодежь. Беда в том, что ваши головы заполнены чем угодно, только не мозгом.
Есенин вам не нравится? Тогда изучайте труды Абая, возможно, это поставит на место ваши сдвинутые набекрень головы. Совковое образование- лучшее в мире.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:07
Русский язык должен учить правильному произношению русского языка! а не тому для чего написаны объявления и познание хирурга по увеличению памяти! дурдом! Этого чиновника надо лишить мандата!
 
 

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