Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ

Депутаты потребовали от МОН РК ввести альтернативу ЕНТ для желающих и вернуть уехавших за рубеж молодых специалистов в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие. По данным СМИ, только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч выпускников Казахстана - это около 30 процентов. Можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует "утечку мозгов" из нашей страны", - заявила депутат Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос на имя министра образования и науки РК.



По ее словам, российские, европейские и китайские университеты отбирают точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Депутат отметила, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются.



"Депутатская фракция "Акжол" полагает необходимым абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения грантов на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Рассмотреть возможность введения на выбор абитуриентов, помимо ЕНТ, альтернативных вариантов вступления в вузы через систему вступительных экзаменов. Разработать программу предотвращения "утечки мозгов" и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов", - озвучила в своем запросе Еспаева.



Напомним, в 2013 году представитель алматинского филиала РОО учителей и преподавателей "Ар-намыс", а ныне депутат Мажилиса Ирина Смирнова заявляла о том, что ЕНТ способствует "утечке мозгов" за рубеж. "Некоторые родители и дети говорят, что мы не хотим сдавать ЕНТ, не хотим этого стресса, не хотим зубрить эту чушь. И решают поступать в зарубежные вузы. К примеру, Россия очень активно интересуется нашими детьми", - отметила Смирнова.