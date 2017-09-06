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Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде
Фото ©Tengrinews.kz
Экс-премьер-министру Казахстана Серику Ахметову неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года. Серик Ахметов провел в колонии чуть меньше двух лет. Неотбытую часть наказания - четыре года 26 дней - ему заменили на ограничение свободы.

Как поясняется на сайте суда, Абайским районным судом Карагандинской области удовлетворено ходатайство осужденного Серика Ахметова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы. Согласно статье 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция), осужденному после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

"При вынесении решения суд также учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа. За время содержания в местах лишения свободы Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Кроме того, Ахметовым возмещен государству причиненный преступлением материальный ущерб. Учитывая изложенное, суд постановил заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - говорится в сообщении суда.

Напомним, разбирательства по делу Серика Ахметова начались в 2014 году. В ноябре этого года его взяли под домашний арест. Спустя год, в декабре 2015 года, суд признал его виновным по статье 176 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", статье 310 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", статье 307 "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 310-1 "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Ахметова приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. После возмещения Ахметовым причиненного ущерба суд снизил ему срок до восьми лет.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:39
Хтож яго посадит он же папанин. lol

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • nadiuna
 Маривана (Посетители) Сегодня, 14:55
все что нужно знать о системе правосудия в рк. чем больше ты свистнул, тем больше ты не виновен.

legalize it...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 14:53
Фантастика,8 лет дали,отсидел 2....
 
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  • Mestnyi
  • arelav_74
  • Маривана
  • mer
  • nadiuna
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:29
Красть, оказывается, надо столько, чтобы хватило на покупку необходимых "правоохранителей".
Вот так и живем...
Как в басне Крылова: "... и щуку бросили в реку"- в порядке наказания.
За такие "подвиги", в некоторых странах, руки отрубают.
Но такие воры, конечно, не из нашего района. У нас воры - хорошие.
 
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  • tolk
  • nadiuna
  • Mestnyi
  • arelav_74
  • Маривана
 Sazan (Посетители) Сегодня, 13:19
Имеем в начале:
в декабре 2015 года, суд признал его виновным по статье 176 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", статье 310 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", статье 307 "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 310-1 "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Ахметова приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

и это только даказанных!
но(!):
После возмещения Ахметовым причиненного ущерба суд снизил ему срок до восьми лет.

заодно меняем редакцию:
Согласно статье 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция),

всегда имеем своего друга прокурора:
суд также учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа.

иииии(!):
Серик Ахметов провел в колонии чуть меньше двух лет.

та-дам! bravo
 
 

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