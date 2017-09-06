За недонесение о хакерских атаках в Казнете будут наказывать

В Казахстане обсуждают перспективу введения ответственности за недонесение о хакерских атаках. Об этом на 10-ой международной конференции администраторов и регистраторов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы TLDCON-2017 в Алматы корреспонденту Today.kz сообщил председатель казахстанской ассоциации информационной безопасности Виктор Покусов.



"Буквально недавно передали специальную службу технического контроля, которая использовалась как служба реагирования на инциденты в Сети, из полномочий Министерства информации и коммуникаций в Комитет национальной безопасности, чтобы они более оперативно получали информацию и реагировали. Сейчас вводится законодательно, чтобы именно эту службу оповещали другие участники Сети (владельцы доменов - Прим. автора). И за неоповещение о хакерских атаках будет вводиться ответственность. Конечно, никто не хочет потерять свой имидж, сказав: "Меня атаковали и взломали", - сказал глава Ассоциации.



По словам Покусова, зачастую многие крупные казахстанские компании становятся жертвами хакерских атак из-за несоблюдения элементарных требований информационной безопасности.

Так было с вирусом WannaCry, от которого пострадали и пользователи Казнета.



"Распространение WannaCry было из-за банального несоблюдения требований безопасности компаний, их документов и политик. Элементарно не было обновлений в операционных системах и антивирусов. Те компании, где они были установлены - спаслись. Слава Богу, в Казахстане не было такого большого распространения вируса. Он был нацелен на другой регион. Информация о пострадавших существует, но это буквально несколько компаний", - подытожил Покусов.



Напомним, ранее Виктор Покусов заявил о том, что во время активности "ВКонтакте" суицидальных игр "Синий Кит" и "Тихий дом" необходимо было попросту заблокировать в РК эту соцсеть.