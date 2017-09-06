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У WhatsApp появятся платные функции

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 16:18
У WhatsApp появятся платные функции
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Мессенджер WhatsApp, которым владеет Facebook, собирается начать взимать плату с компаний за использование некоторых возможностей, сообщает 3dnews.ru. Среди них — функции, которые обеспечивают беспроблемную связь между предприятиями и их клиентами. Об этом рассказал главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема (Matt Idema) сайту Fox Business. Также компания выпустит бесплатное приложение WhatsApp Business для небольших предприятий.

"Мы хотим создать базовую основу для того, чтобы люди могли писать компаниям и получать желаемые ответы, — заявил Идема. — В будущем мы намерены взымать с предприятий плату".

В отличие от Facebook Messenger, который приносит основной доход за счет рекламы, модель монетизации WhatsApp будет основываться на функциях простой обработки клиентских запросов и отправки подписчикам уведомлений с информацией об авиаперелетах, подтверждениями доставки и так далее. Отличить компанию от индивидуального пользователя можно будет по специальному значку.

Стоит отметить, что Идема не исключает возможность появления в WhatsApp рекламы. Но если это и произойдет, то позже.

У WhatsApp появятся платные функции


Чтобы связаться с клиентом, компания сперва должна будет получить подтверждение от пользователя. Представитель WhatsApp подтвердил, что при желании можно будет запретить тому или иному предприятию присылать вам сообщения.

Согласно ряду отчетов, компании в нескольких странах уже тестируют новые возможности. Одним из первых гигантов, получивших доступ к бизнес-функциям, стала нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines.

Больше подробностей разработчики пообещали раскрыть в публикации в официальном блоге, которая появится в следующий вторник.
Источник: Tengrinews.kz
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