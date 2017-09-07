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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алматинец показал "самую патриотичную казахстанскую машину"

Просмотров:839 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Алматинец показал "самую патриотичную казахстанскую машину"
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Алматинец Ерлан Байкуатов показал "самую патриотичную казахстанскую машину", передает корреспондент Tengrinews.kz. Свою очередную необычную находку он снял на видео и опубликовал у себя на странице в YouTube.

Как рассказал городской активист, авто с наклеенными элементами в символике казахстанского флага и орнаментов он встретил на пересечении улиц Досмухаметова и Казыбек би. На кадрах видно, что на припаркованном автомобиле марки Chevrolet Cruze красуются различные элементы государственных символик Казахстана. Кроме того, на машине наклеены эмблема и надпись "Найман", подсказывающая принадлежность хозяина авто к роду среднего жуза казахов.



Ранее Ерлан Байкуатов рассказывал о пожилом французе, который доехал до Казахстана на велосипеде. Как оказалось, 61-летний мужчина по имени Андре живет на западе Франции, в сельской местности рядом с Бордо. Он вместе с женой на велосипедах выехал несколько месяцев назад в Италию, затем в Хорватию и дальше, избегая зимы, по теплым странам добрался до Бишкека.

Совсем недавно Байкуатов запечатлел на видео нарушение автобусом правила дорожного движения. Тогда водитель одного из автобусов Алматы выехал на полосу встречного движения по улице, где установлена спецполоса для общественного транспорта.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 13:40
експо забыл наверно торопился
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:29
Да цена всех наклеек выше, чем цена этого Тома Шевролетовича Cruze

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 13:28
Надумает продавать вспомнит всех "богов",полировка потребуется полная,прейскурант в любом сервисе. podmig

В кибер войне,нет границ и правил.
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:21
Фанатеет народ.. Бороду еще машине налепи, чудик! rofl
 
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  • Ян
  • Kirilka
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 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 13:10
самая колхозная машина
 
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 djulia (Посетители) Сегодня, 12:57
lol Новогодняя елка отдыхает!
 
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LVVAUSH8991 (Посетители) Сегодня, 12:36
Цитата: Orion
И даже не привлекли за наклейки, странно, обычно сразу находят причину для штрафа.

аэрографию официально разрешили в КЗ....по поводу передних стекл..тут перебор.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 12:18
И даже не привлекли за наклейки, странно, обычно сразу находят причину для штрафа.
 
 

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