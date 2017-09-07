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Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса

Просмотров:502 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса
Иллюстративное фото
Эксперты зафиксировали рост заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое превращает устройство в инструмент добычи криптовалют. Об этом говорится в исследовании компании «Лаборатория Касперского», пишет lenta.ru. со ссылкой на ТАСС.

Специалисты обнаружили сразу несколько бот-сетей, в каждой из которых находились тысячи зараженных компьютеров. При этом жертвами становятся как обычные пользователи, так и целые организации.

Программы для майнинга попадают на устройства с помощью установочного рекламного ПО. Чаще всего они распространяются под видом бесплатных программ на различных файлообменниках.

«По подсчетам аналитиков, майнинговая сеть приносит своим владельцам до 30 тысяч долларов в месяц», — отметили представители компании, уточнив, что самыми популярными валютами для скрытого майнинга являются Monero и Zcash.

По данным газеты «Ведомости», в бот-сетях обнаружено около девяти тысяч устройств, при этом подавляющая часть зараженных машин находится в России.

В июле советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказывал, что в Москве до 30 процентов всех компьютеров заражены вирусом, позволяющим скрыто майнить (добывать с помощью вычислительных мощностей) биткоины. Тогда он отмечал, что «самый распространенный и самый опасный вирус — вирус, который вскрывает сервер и ставит на него программу майнинга биткоинов».
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 2 )

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  • Xoxma80
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:38
Самый опасный вирус - тот, кто находится между креслом и монитором crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • FBI
  • Kirilka
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:15
Биткоин? Нам бы тенгушек вдоволь..
 
 

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