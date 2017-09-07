Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса

Эксперты зафиксировали рост заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением, которое превращает устройство в инструмент добычи криптовалют. Об этом говорится в исследовании компании «Лаборатория Касперского», пишет lenta.ru. со ссылкой на ТАСС.



Специалисты обнаружили сразу несколько бот-сетей, в каждой из которых находились тысячи зараженных компьютеров. При этом жертвами становятся как обычные пользователи, так и целые организации.



Программы для майнинга попадают на устройства с помощью установочного рекламного ПО. Чаще всего они распространяются под видом бесплатных программ на различных файлообменниках.



«По подсчетам аналитиков, майнинговая сеть приносит своим владельцам до 30 тысяч долларов в месяц», — отметили представители компании, уточнив, что самыми популярными валютами для скрытого майнинга являются Monero и Zcash.



По данным газеты «Ведомости», в бот-сетях обнаружено около девяти тысяч устройств, при этом подавляющая часть зараженных машин находится в России.



В июле советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказывал, что в Москве до 30 процентов всех компьютеров заражены вирусом, позволяющим скрыто майнить (добывать с помощью вычислительных мощностей) биткоины. Тогда он отмечал, что «самый распространенный и самый опасный вирус — вирус, который вскрывает сервер и ставит на него программу майнинга биткоинов».