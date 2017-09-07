Названы цены на Интернет в самолетах "Эйр Астаны"

С октября 2017 года "Эйр Астана"обеспечит пассажиров скоростным Интернетом на борту "Боинг-767", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.



Как сообщается, авиакомпания установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX) Aviation. Пассажиры "Эйр Астаны" смогут выбрать три интернет-пакета: "Старт" 15 МБ, "Бизнес" 50 МБ, "Cупер" 100 МБ по цене 1 500, 4 500 и 7 500 тенге, соответственно. Средняя скорость соединения – от 2 до 5 Мб/сек.



Услуга будет доступна в салонах эконом- и бизнес-класса на всех трех самолетах "Боинг-767".



"GX Aviation - это уникальный на сегодня продукт на рынке, специально разработанный для обеспечения на борту широкополосного соединения, имеющего беспрецедентную скорость, надежность и постоянство. "Эйр Астана" первой в мире предлагает такую связь на широкофюзеляжных самолетах и делает акцент на инновационных технологиях и превосходном качестве обслуживания. Это знаковое событие для всех нас, включая "Эйр Астану" и нашего партнера Rockwell Collins", - прокомментировал старший вице-президент по стратегическому и бизнес-развитию Inmarsat Aviation Фредерик ван Эссен.