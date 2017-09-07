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Названы цены на Интернет в самолетах "Эйр Астаны"

Просмотров:468 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Названы цены на Интернет в самолетах "Эйр Астаны"
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
С октября 2017 года "Эйр Астана"обеспечит пассажиров скоростным Интернетом на борту "Боинг-767", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Как сообщается, авиакомпания установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX) Aviation. Пассажиры "Эйр Астаны" смогут выбрать три интернет-пакета: "Старт" 15 МБ, "Бизнес" 50 МБ, "Cупер" 100 МБ по цене 1 500, 4 500 и 7 500 тенге, соответственно. Средняя скорость соединения – от 2 до 5 Мб/сек.

Услуга будет доступна в салонах эконом- и бизнес-класса на всех трех самолетах "Боинг-767".

"GX Aviation - это уникальный на сегодня продукт на рынке, специально разработанный для обеспечения на борту широкополосного соединения, имеющего беспрецедентную скорость, надежность и постоянство. "Эйр Астана" первой в мире предлагает такую связь на широкофюзеляжных самолетах и делает акцент на инновационных технологиях и превосходном качестве обслуживания. Это знаковое событие для всех нас, включая "Эйр Астану" и нашего партнера Rockwell Collins", - прокомментировал старший вице-президент по стратегическому и бизнес-развитию Inmarsat Aviation Фредерик ван Эссен.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • akulina
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:43
Как это первая в мире? Лет 5 назад, на всех самолётах Трансаэро, такая услуга уже была. На американских лоукостерах она уже сто лет как! Причём бесплатно. В прошлом году сын летел из Нью-Йорка в лосанжелес и разговаривал с нами по скайпу. Время полёта-10 часов, стоимость билета-100$.
 
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  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:07
Швейк,
Хавчик и напитки тоже можно продавать. Игрухи деткам в прокат. Вариантов накосить бабла- куча.
Скорее всего, плата за инет будет включена в стоимость билета, ибо, не каждый лошарик захочет покупать трафик по полторахе за 15 метров.
 
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  • Лесник
  • Юрий Спассков
  • mer
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:58
А давайте еще сделаем в самолете платными туалеты. Бабок нагребём - мульены! crazy
 
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  • Лесник
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 12:12
Старт 15 МБ lol Это 1 песенку среднего качества в вк по слушать
 
 

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