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В Нацбанке заявили, что текущий обменный курс является недооцененным

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 13:31
В Нацбанке заявили, что текущий обменный курс является недооцененным
Иллюстративное фото: Dixinews.kz
В Нацбанке объяснили, почему курс тенге ослабел по отношению к доллару. В ведомстве отметили, что текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%.

Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.

В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Нацбанка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.

В августе объем нетто-интервенций Национального банка составил 70 млн долларов США.

"По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США.

Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции", - говорится в сообщении ведомства.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:00
"По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США.

Теперь бездарные экономисты привязывают теньгу к нефти+рублю! lol
Тем самым показывая народу, что экономики в РК нет, а есть доходы только с продажи нефти и огромная зависимость от рубля!
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:22
Да влупите уже 500:1. Чтобы голова не качалась. skuchno
 
 

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