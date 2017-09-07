В Нацбанке заявили, что текущий обменный курс является недооцененным

В Нацбанке объяснили, почему курс тенге ослабел по отношению к доллару. В ведомстве отметили, что текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.



С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%.



Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.



В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Нацбанка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.



В августе объем нетто-интервенций Национального банка составил 70 млн долларов США.



"По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США.



Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции", - говорится в сообщении ведомства.