В Нацбанке заявили, что текущий обменный курс является недооцененным

В Нацбанке объяснили, почему курс тенге ослабел по отношению к доллару. В ведомстве отметили, что текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%.
Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.
В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Нацбанка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.
В августе объем нетто-интервенций Национального банка составил 70 млн долларов США.
"По прогнозам Национального банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долларов США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США.
Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции", - говорится в сообщении ведомства.
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