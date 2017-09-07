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Адвокат: Серик Ахметов после освобождения обязан устроиться на работу

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Адвокат: Серик Ахметов после освобождения обязан устроиться на работу
Фото: news.headline.kz
Экс-премьер-министр Серик Ахметов после освобождения из колонии обязан сразу же устроиться на работу. Своё будущее место он должен найти по месту прописки – в Караганде, передает Informburo.kz.

Член научно-консультативного совета при Верховном Суде РК, кандидат юридических, адвокат Гульнара Сулейменова рассказала, что Ахметов не вправе занимать должности в государственных органах сроком на пять лет.

«Если он не устроится на постоянную работу, в чём я сомневаюсь, то будет привлечён к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не более 240 часов в год», - сказала она.

Гульнара Сулейменова также отметила, что в отношении Ахметова будет установлен пробационный контроль на тот срок, который ему определил суд – от одного года и в пределах оставшейся неотбытой части наказания. Постановление вступит в законную силу 21 сентября, если не будет принесён протест прокурора.

В соответствии со статьёй 44 УК РК на него будут возложены следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления органа, осуществляющего пробационный контроль за его поведением;

- не посещать рестораны и другие увеселительные заведения.

Напомним, экс-премьер-министру Серику Ахметову неотбытая часть наказания - 4 года и 26 дней - заменена на ограничение свободы. За время содержания в местах лишения свободы он зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Ахметов исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Также он полностью возместил ущерб, причиненный государству.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:04
Это было одним из показательных наказаний, чтобы другие в правительстве не сопротивлялись
 
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  • Mestnyi
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:30
- не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления органа, осуществляющего пробационный контроль за его поведением;

Опять премьер-министром обязан работать? Решение суда надо исполнять! lol
 
 

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