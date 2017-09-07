Адвокат: Серик Ахметов после освобождения обязан устроиться на работу

Экс-премьер-министр Серик Ахметов после освобождения из колонии обязан сразу же устроиться на работу. Своё будущее место он должен найти по месту прописки – в Караганде, передает Informburo.kz.
Член научно-консультативного совета при Верховном Суде РК, кандидат юридических, адвокат Гульнара Сулейменова рассказала, что Ахметов не вправе занимать должности в государственных органах сроком на пять лет.
«Если он не устроится на постоянную работу, в чём я сомневаюсь, то будет привлечён к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, но не более 240 часов в год», - сказала она.
Гульнара Сулейменова также отметила, что в отношении Ахметова будет установлен пробационный контроль на тот срок, который ему определил суд – от одного года и в пределах оставшейся неотбытой части наказания. Постановление вступит в законную силу 21 сентября, если не будет принесён протест прокурора.
В соответствии со статьёй 44 УК РК на него будут возложены следующие обязанности:
- не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления органа, осуществляющего пробационный контроль за его поведением;
- не посещать рестораны и другие увеселительные заведения.
Напомним, экс-премьер-министру Серику Ахметову неотбытая часть наказания - 4 года и 26 дней - заменена на ограничение свободы. За время содержания в местах лишения свободы он зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Ахметов исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Также он полностью возместил ущерб, причиненный государству.
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