Отказаться от посмертного донорства можно на Egov

В Казахстане действует "презумпция согласия" на посмертное донорство. Оформить же отказ от донации, наряду с подачей заявления в поликлинику, отныне можно и на портале электронного правительства Egov. Об этом в ответе на официальный запрос Today.kz сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
"С 1 января 2017 года был реализован стандарт государственной услуги министерства "Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации", позволяющий гражданину Казахстана зафиксировать согласие или отказ от донации органов после смерти на сайте электронного Правительства Республики Казахстан (http://egov.kz) в разделе "Здравоохранение"-" Медицинская помощь", - рассказали в Минздраве.
То есть выразить отказ от донации органов теперь можно не только в поликлинике по месту жительства, явившись лично и написав заявление, но и на сайте
электронного Правительства РК с использованием электронной цифровой подписи. ЭЦП выдается Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.
Если в больницу поступает потенциальный донор, то его волеизъявление в отношении посмертной передаче органов сначала проверяется в базах данных Минздрава.
"В случае поступления пациента в бессознательном состоянии в медицинскую организацию, например, после ДТП, проверка его волеизъявления о посмертном донорстве будет проводиться трансплантационными координаторами в информационных системах министерства", - сообщается в ответе на запрос.
Рассказали в Минздраве и о ситуациях, когда личность потенциального донора установить невозможно и ,соответственно, проверить, соглашался он либо отказывался от донации - тоже проблематично.
"В случае, если установить личность пациента, поступившего в медицинскую организацию, не представляется возможным, изъятие органов и тканей для трансплантации медицинскими работниками не проводится", - рассказали в Минздраве.
Тем не менее, министерство будет пропагандировать посмертное донорство.
"Как показывает мировая практика, наличие презумпции согласия или несогласия на посмертное донорство, не влияет на уровень развития посмертного донорства в стране, для чего существуют мероприятия по пропаганде органного донорства", - говорится в ответе.