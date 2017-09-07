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Отказаться от посмертного донорства можно на Egov

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Отказаться от посмертного донорства можно на Egov
Иллюстративное фото
В Казахстане действует "презумпция согласия" на посмертное донорство. Оформить же отказ от донации, наряду с подачей заявления в поликлинику, отныне можно и на портале электронного правительства Egov. Об этом в ответе на официальный запрос Today.kz сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

"С 1 января 2017 года был реализован стандарт государственной услуги министерства "Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации", позволяющий гражданину Казахстана зафиксировать согласие или отказ от донации органов после смерти на сайте электронного Правительства Республики Казахстан (http://egov.kz) в разделе "Здравоохранение"-" Медицинская помощь", - рассказали в Минздраве.

То есть выразить отказ от донации органов теперь можно не только в поликлинике по месту жительства, явившись лично и написав заявление, но и на сайте электронного Правительства РК с использованием электронной цифровой подписи. ЭЦП выдается Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.
Если в больницу поступает потенциальный донор, то его волеизъявление в отношении посмертной передаче органов сначала проверяется в базах данных Минздрава.

"В случае поступления пациента в бессознательном состоянии в медицинскую организацию, например, после ДТП, проверка его волеизъявления о посмертном донорстве будет проводиться трансплантационными координаторами в информационных системах министерства", - сообщается в ответе на запрос.

Рассказали в Минздраве и о ситуациях, когда личность потенциального донора установить невозможно и ,соответственно, проверить, соглашался он либо отказывался от донации - тоже проблематично.

"В случае, если установить личность пациента, поступившего в медицинскую организацию, не представляется возможным, изъятие органов и тканей для трансплантации медицинскими работниками не проводится", - рассказали в Минздраве.
Тем не менее, министерство будет пропагандировать посмертное донорство.

"Как показывает мировая практика, наличие презумпции согласия или несогласия на посмертное донорство, не влияет на уровень развития посмертного донорства в стране, для чего существуют мероприятия по пропаганде органного донорства", - говорится в ответе.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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Урла (Посетители) Сегодня, 20:10
Ха пусть берут boyan они с моей печёнкой хлебнут лиха. crazy
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 19:58
Боюсь, скоро начется мочилово.. death Чем больше органов- тем больше бабла$$$.
 
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  • Лесник
 dom555 (Посетители) Сегодня, 19:47
Только в Казахстане могут придумать такое еще и узаконить lol
Хотят отобрать у народа всё даже умереть по человечески не дадут органы им подавай.
 
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  • бася
  • Лесник
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:26
Нда уж. Странная последовательность. Многие поди и не знали даже,о том что пока ты не напишешь НЕСОГЛАСИЕ- Ты согласен)
 
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  • Xoxma80
  • dom555
  • Лесник
 бася (Посетители) Сегодня, 17:58
хитро придумали,учитывая что большой % населения не имеет постоянного доступа к инету и некогда бегать за подписями..
а сколько будет ошибок в информационной проверке,есть или нет заявление...
почему бы не сделать наоборот-чтоб стать донором добровольным,придти лично написать заявление или на егов отправить?
 
 

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