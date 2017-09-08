На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка

На Солнце 7 сентября произошла вторая мощная вспышка. Об этом со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева сообщает REGNUM. График вспышечной активности Солнца опубликован на сайте Лаборатории.



Там отметили, что вспышка была зафиксирована в 18:00 мск. Она принадлежит к наивысшему классу активности – Х.



6 сентября в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл 9,3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.



Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал, что она несет угрозу отказов космической техники и систем связи.



Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).