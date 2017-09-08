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На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 08:25
На Солнце произошла вторая мощнейшая вспышка
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На Солнце 7 сентября произошла вторая мощная вспышка. Об этом со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева сообщает REGNUM. График вспышечной активности Солнца опубликован на сайте Лаборатории.

Там отметили, что вспышка была зафиксирована в 18:00 мск. Она принадлежит к наивысшему классу активности – Х.

6 сентября в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл 9,3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.

Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал, что она несет угрозу отказов космической техники и систем связи.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:38
Швейк,
Это заполнение информационного вакуума.. chih
 
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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:34
Не, меня эти делатели новостей доведут до кондратика! Сказать 100500 пустопорожних слов с нулевой ценностью. Где инфа о том, куда направлен выброс энергии от вспышки и попадает ли наша планета в зону прохождения этой волны? Очередное РенТВшное бла-бла-бла... stena
 
 

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