В Центробанке России заявили о нарушении соглашения ОПЕК+ Казахстаном

Мировой рынок нефти не сможет сбалансироваться из-за роста добычи в США, Казахстане, Азербайджане и других "недисциплинированных" стран, нарушающих соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Такой вывод сделан в макроэкономическом отчете российского Центробанка, который пытается оценивать риски обвала рубля и восстановления экономики, сообщает Независимая газета.
"Следование своей квоте Россией остается близким к 100 процентам, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выводит на уровень около 70 процентов, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном", – отмечается в сентябрьском бюллетене российского ЦБ.
В ведомстве также предупреждают, что опасный прецедент выхода Эквадора из соглашения ОПЕК+ создает риски его нарушения и другими странами, например Ираком.
Как отмечается в отчете российского Центробанка, власти Казахстана обязались сократить добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. Однако, по данным ведомства, поступают сообщения, что Казахстан не сократил, а увеличил добычу. За семь месяцев добыча сырой нефти в натуральном выражении выросла на 9,4 процента к прошлому году, сообщают казахские источники.
В ведомстве не исключают, что растущую добычу стран-нарушителей придется компенсировать России за счет дополнительного сокращения добычи и соответственно нефтяных доходов. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает возможным изменение условий сделки ОПЕК+. При этом в отличие от анализа Центробанка Новак предпочитает рассуждать об улучшении дисциплины соблюдения ОПЕК+.
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