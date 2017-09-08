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В Центробанке России заявили о нарушении соглашения ОПЕК+ Казахстаном

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 08:37
В Центробанке России заявили о нарушении соглашения ОПЕК+ Казахстаном
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Мировой рынок нефти не сможет сбалансироваться из-за роста добычи в США, Казахстане, Азербайджане и других "недисциплинированных" стран, нарушающих соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Такой вывод сделан в макроэкономическом отчете российского Центробанка, который пытается оценивать риски обвала рубля и восстановления экономики, сообщает Независимая газета.

"Следование своей квоте Россией остается близким к 100 процентам, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выводит на уровень около 70 процентов, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном", – отмечается в сентябрьском бюллетене российского ЦБ.

В ведомстве также предупреждают, что опасный прецедент выхода Эквадора из соглашения ОПЕК+ создает риски его нарушения и другими странами, например Ираком.

Как отмечается в отчете российского Центробанка, власти Казахстана обязались сократить добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. Однако, по данным ведомства, поступают сообщения, что Казахстан не сократил, а увеличил добычу. За семь месяцев добыча сырой нефти в натуральном выражении выросла на 9,4 процента к прошлому году, сообщают казахские источники.

В ведомстве не исключают, что растущую добычу стран-нарушителей придется компенсировать России за счет дополнительного сокращения добычи и соответственно нефтяных доходов. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает возможным изменение условий сделки ОПЕК+. При этом в отличие от анализа Центробанка Новак предпочитает рассуждать об улучшении дисциплины соблюдения ОПЕК+.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Эксперт (Посетители) Сегодня, 09:41
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  • Mestnyi
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 09:22
У них не у нас тенге конченный рулит , у них баксы да евро и им **** на дохлую нац валюту . От добычи этой нефти толку нету народу , тока минусы и больше ничего

Сталина на них нету...
 
-1
  • Эксперт
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  • Papirosso
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:16
прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном

Пацаны тупо рубят бабло, и им плевать на какие-то там договоренности. Нашли с кем договариваться. popa
 
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  • Лесник
  • Papirosso
  • Mestnyi
  • dolph02071075
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:08
Цитата: Эксперт
Стукачи, у нас Кашаган так никогда не окупится, если Опеки слушать


В том то и дело,что им Кашаган окупать надо, а курс то обваливается из за переизбытка нефтяных предложений.
Им то пофиг,им окупать и набивать карманы надо,они в нищите не останутся, а вот простой народ больше всего страдает из за этой свистопляски валюты.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-4
  • Лесник
  • Mestnyi
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  • Тина
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Эксперт (Посетители) Сегодня, 09:02
Стукачи, у нас Кашаган так никогда не окупится, если Опеки слушать
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:48
Центробанк РФ и товарищ Наибуллина, вы все ещё вкладываете средства, заработанные кровью и потом россиян, в ценные бумаги США? И это при том, что эта страна объявила вашей стране санкционирую войну по всем фронтам? Интересно, что бы сделал тов. Сталин, если бы нарком финансов Зверев во время ВОВ передавал бы золото гитлеровской Германии? dada
 
 

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