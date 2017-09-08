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Национальный банк заявил, что тенге «потянули» вниз сами казахстанцы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Национальный банк заявил, что тенге «потянули» вниз сами казахстанцы
Фото из открытых источников
Национальный банк снова начал тратить государственные деньги и влиять на курс валют, передает телеканал КТК.

Таким правом финрегулятор пользуется в случае угрозы финансовой стабильности. Опасность, оказывается, возникла в августе, и поэтому Нацбанк продал $70 млн по цене ниже рыночной. Интервенции продолжаются и в сентябре, но их объемы пока неизвестны.

Зато чиновники назвали тех, кто виноват в ослаблении тенге.

«На фоне стабильных фундаментальных факторов, которые определяют курс национальной валюты (цена на нефть, курсы валют в странах-торговых партнерах), основной негативный фон шел от девальвационных ожиданий, которые были спровоцированы и подогреваемы высказываниями некоторых экспертов. В этих условиях отсутствия достаточного предложения Национальный банк для компенсации выступил в качестве продавца иностранной валюты», - прокомментировал заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка РК Адиль Мухамеджанов.

Судя по официальной позиции Нацбанка, курс тенге потянули вниз сами казахстанцы. Которые кинулись скупать доллары. А продавцы этим сразу же воспользовались и подняли цену «зеленого». Ажиотаж нагнетали разные аналитики, которые предсказывали едва ли не новую девальвацию.

Некоторые экономисты прогнозировали, что к концу ноября «американец» будет стоить 450. И действительно, постепенно доллар начал дорожать. Еще вчера обменники продавали его в среднем по 343, а уже сегодня, видимо, благодаря вмешательству государства, долларом торгуют по 338 тенге.

По прогнозам финрегулятора, столько он и будет стоить, если цены на нефть не упадут ниже $50 за баррель, а курс рубля по отношению к валюте США не поднимется выше 60. Между тем деньги нашего северного соседа эксперты Национального банка считают недооцененными и этим объясняют их подорожание.
Источник: newtimes.kz
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