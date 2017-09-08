Курс нацвалюты укрепился до 333 тенге за доллар

Средневзвешенный курс нацвалюты составил 333,24 тенге за доллар по итогам утренних торгов 8 сентября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz. По итогам предыдущих утренних торгов 7 сентября стоимость одного доллара составляла 338 тенге, днем курс нацвалюты укрепился до 335,5.



Первая сделка утренних торгов 8 сентября прошла по цене 335 тенге, что и является максимальной стоимостью. Минимальная цена достигла 332,98 тенге, последняя цена - 333,60 тенге. Объем торгов достиг 42,950 миллиона долларов.



Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 333,5-336 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.55 по времени Астаны составила 54,74 доллара за баррель.



Напомним, 7 сентября, в Нацбанке РК рассказали, как сдерживали падение тенге в августе и сентябре. Регулятор сообщил, что в августе этого года объем нетто-интервенций Нацбанка РК составил 70 миллионов долларов. Отмечено, что в августе Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. Интервенции проводились и в первую неделю сентября.