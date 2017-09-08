Казахстанские аптеки устанавливают 300-процентную наценку на лекарства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10% аптечных организаций страны устанавливают наценку на реализуемую лекарственную продукцию до 200-300%, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Аптеки, скажем так, бесконтрольно имеют право устанавливать маржинальность, доходность. Кто-то скажет, конечно же, есть рынок, есть законы экономики, и каждая аптека выживает и устанавливает наценки. Да, мы на 90% с этим согласны, но, тем не менее, у нас есть те 10% аптечных организаций, которые, несмотря на рыночные отношения, иногда умудряются устанавливать наценку и 200%, и 300%. И это, наверное, тоже ни для кого не секрет», - сказал специалист Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев на международной конференции по клинической фармакологии и фармации «Рациональное использование лекарственных средств».



При этом цены на лекарственные средства в Казахстане, как правило, выше, чем в других странах, утверждает он.



«Этот тезис также был проверен нами, проанализирован ряд государств восточноевропейских в первую очередь, наши партнеры по единому экономическому союзу. И на самом деле эти факты были подтверждены, что, да, у нас есть лекарственные средства, их очень много, которые продаются в Казахстане, гораздо дороже. И порой необоснованно дороже», - подчеркнул представитель Комитета фармации.



Между тем цены на лекарства в государствах, которые также как и Казахстан, равно удалены от Европы, все равно остаются на низком уровне.



По данным Арнура Нуртаева, в Казахстане действует большое количество частных аптечных организаций, вся фармацевтика полностью отдана в частные руки.



«У нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 10 тыс. аптек. Экспертной организацией - Центром экспертизы лекарственных средств зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарственных средств, то есть, в принципе, у нас с физической доступностью в Казахстане вопрос более или менее решен», - рассказал он.



«Но при этом, проанализировав более детально то, по каким ценам продаются лекарства, мы пришли к следующим выводам. В первую очередь, производители имеют право устанавливать любую цену, которую они желают. Второе, за счет высокой цены соответственно увеличиваются бюджеты - есть возможность у производителей увеличивать бюджеты на маркетинг, на продвижение лекарственных средств», - добавил специалист Комитета фармации.



Арнур Нуртаев сообщил, что лекарственное обеспечение в Казахстане делится на две категории - розничную продажу лекарств и лекарства, которые закупаются государством. На сегодняшний день соотношение составляет примерно: 60% - это розничный рынок и 40% - это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.



«На основании этого фармацевтического рынка, анализа всего фармацевтического рынка, анализа тех закупок, которые производились, анализа эффективности расходования средств государственных в рамках гарантированного объема были выделены четыре основные проблемы, четыре основные задачи, которые необходимо решать государству. Эти задачи: первое - высокая стоимость лекарств, второе - качество лекарств, третье - необоснованное применение лекарств и четвертое - это низкая доступность лекарств в амбулаторном сегменте», - отметил он.