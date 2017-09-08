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Казахстанские аптеки устанавливают 300-процентную наценку на лекарства

Просмотров:567 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Казахстанские аптеки устанавливают 300-процентную наценку на лекарства
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10% аптечных организаций страны устанавливают наценку на реализуемую лекарственную продукцию до 200-300%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аптеки, скажем так, бесконтрольно имеют право устанавливать маржинальность, доходность. Кто-то скажет, конечно же, есть рынок, есть законы экономики, и каждая аптека выживает и устанавливает наценки. Да, мы на 90% с этим согласны, но, тем не менее, у нас есть те 10% аптечных организаций, которые, несмотря на рыночные отношения, иногда умудряются устанавливать наценку и 200%, и 300%. И это, наверное, тоже ни для кого не секрет», - сказал специалист Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Арнур Нуртаев на международной конференции по клинической фармакологии и фармации «Рациональное использование лекарственных средств».

При этом цены на лекарственные средства в Казахстане, как правило, выше, чем в других странах, утверждает он.

«Этот тезис также был проверен нами, проанализирован ряд государств восточноевропейских в первую очередь, наши партнеры по единому экономическому союзу. И на самом деле эти факты были подтверждены, что, да, у нас есть лекарственные средства, их очень много, которые продаются в Казахстане, гораздо дороже. И порой необоснованно дороже», - подчеркнул представитель Комитета фармации.

Между тем цены на лекарства в государствах, которые также как и Казахстан, равно удалены от Европы, все равно остаются на низком уровне.

По данным Арнура Нуртаева, в Казахстане действует большое количество частных аптечных организаций, вся фармацевтика полностью отдана в частные руки.

«У нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 10 тыс. аптек. Экспертной организацией - Центром экспертизы лекарственных средств зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарственных средств, то есть, в принципе, у нас с физической доступностью в Казахстане вопрос более или менее решен», - рассказал он.

«Но при этом, проанализировав более детально то, по каким ценам продаются лекарства, мы пришли к следующим выводам. В первую очередь, производители имеют право устанавливать любую цену, которую они желают. Второе, за счет высокой цены соответственно увеличиваются бюджеты - есть возможность у производителей увеличивать бюджеты на маркетинг, на продвижение лекарственных средств», - добавил специалист Комитета фармации.

Арнур Нуртаев сообщил, что лекарственное обеспечение в Казахстане делится на две категории - розничную продажу лекарств и лекарства, которые закупаются государством. На сегодняшний день соотношение составляет примерно: 60% - это розничный рынок и 40% - это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

«На основании этого фармацевтического рынка, анализа всего фармацевтического рынка, анализа тех закупок, которые производились, анализа эффективности расходования средств государственных в рамках гарантированного объема были выделены четыре основные проблемы, четыре основные задачи, которые необходимо решать государству. Эти задачи: первое - высокая стоимость лекарств, второе - качество лекарств, третье - необоснованное применение лекарств и четвертое - это низкая доступность лекарств в амбулаторном сегменте», - отметил он.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 6 )

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  • nadiuna
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 13:55
иногда умудряются устанавливать наценку и 200%, и 300%.

Иногда? Да они это за правило взяли! Плюс врачи свои аптеки кормят, отправляют в них клиентов и получают проценты!

Как доллар начинае взлетать, так все руководители начинают кричать, что они не допустят рост цен на продукты, но никто не обращал внимания на лекарства! А аптекари только потирали руки и загибали цены!
 
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  • Thornhill
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 11:43
А я думаю че аптек стока развелось...
 
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Урла (Посетители) Сегодня, 11:33
Цитата: Лесник
Это управляемый хаос

Типа /ломбард/ писать надо честно. Скупка краденного. crazy
 
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  • Лёха.Лысый.
  • Урла
  • Нелли Ершова
  • kolu411
  • Thornhill
  • nadiuna
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:27
Это управляемый хаос. Говоря проще- продуманный бардак.
 
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  • nadiuna
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 10:58
Разрешите им торговать человеческими органами.Дайте им заработать по полной этим вурдалакам.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 10:51
а почему ничего не делается, если знают, особенно у нас цены в аптеках в 2 раза дороже, чем в Алматы и Астане, не раз убеждались
 
 

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