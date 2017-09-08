Британский дизайнер создал детскую одежду, которая растёт вместе с ребёнком

24-летний дизайнер из Британии Райан Ясин разработал модель детской одежды из прочной плиссированной ткани, которая расширяется и удлиняется по мере роста ребёнка.Ноу-хау, в основе которого лежит принцип оригами, завоевал престижную премию Джеймса Дайсона –международную награду в области промышленного дизайна, передаёт The Guardian.При разработке материала лондонский аспирант Райан Ясин использовал научные принципы аэронавигационной инженерии. На создание коллекции его натолкнул собственный жизненный опыт. Райан был очень расстроен оттого, что купленная для племянников одежда очень скоро стала им мала.При растяжении вещи могут "расти" в двух направлениях одновременно. Одежда, сшитая из "раскладной" ткани, обладает износостойкостью, не пропускает воду и пригодна для машинной стирки. Вещи из инновационного материала рассчитаны на детей от трёх месяцев до трёх лет.По словам Ясина, его изобретение не только поможет родителям сэкономить деньги, но и позволит улучшить экологическую ситуацию, за счёт сокращения затрат на производство детской одежды.Молодой дизайнер планирует вложить выигранную премию в 2 000 фунтов стерлингов в расширение бизнеса. Он мечтает, что его бренд станет популярным во всём мире.